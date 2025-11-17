РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10261 посетитель онлайн
Новости Атака БпЛА на Изюм
273 3

Враг нанес удар по объектам энергоинфраструктуры Изюма, пострадала 14-летняя девочка

Изюм Харьковской области остался без электроснабжения из-за обстрела

Вечером 16 ноября российские захватчики нанесли четыре удара "шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры Изюма Харьковской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГВА.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"В результате атаки на всей территории громады отсутствует электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата. Специалисты проводят восстановительные работы, однако точное время подачи электроэнергии пока не известно.

На данный момент известно о пострадавшей 14-летней девочке. У нее наблюдается острая реакция на стресс, ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Удар по Запорожью 18 августа: в больнице скончалась женщина

Восстановление электроэнергии

Впоследствии в Изюмской ГВА сообщили, что в общине начало постепенно восстанавливаться электроснабжение.

"Энергетики продолжают работать над дальнейшим устранением аварийной ситуации", - отметили в ГВА.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты атаковали в Херсоне скорую, прибывшую на вызов: пострадали медики

Автор: 

обстрел (30504) Изюм (290) Харьковская область (1892) Изюмский район (159)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро зеЛєнка за3,14зд@чить лікарню за 1 ярд і все буде добре. Нафіга їм там укриття, захист інфраструктури, збудуймо новий шпиталь! ХЕЗнає хто там працювати буде, але то таке: зате нове дорге обладнання і палати нові...(сарказм бл@)
показать весь комментарий
17.11.2025 09:13 Ответить
будувати не будуть просто гроші с3.14дять....
показать весь комментарий
17.11.2025 09:20 Ответить
Чергова "Лікарня майбутнього"
показать весь комментарий
17.11.2025 09:14 Ответить
 
 