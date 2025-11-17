Враг нанес удар по объектам энергоинфраструктуры Изюма, пострадала 14-летняя девочка
Вечером 16 ноября российские захватчики нанесли четыре удара "шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры Изюма Харьковской области.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в ГВА.
"В результате атаки на всей территории громады отсутствует электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата. Специалисты проводят восстановительные работы, однако точное время подачи электроэнергии пока не известно.
На данный момент известно о пострадавшей 14-летней девочке. У нее наблюдается острая реакция на стресс, ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.
Восстановление электроэнергии
Впоследствии в Изюмской ГВА сообщили, что в общине начало постепенно восстанавливаться электроснабжение.
"Энергетики продолжают работать над дальнейшим устранением аварийной ситуации", - отметили в ГВА.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль