Враг нанес удар по объектам энергоинфраструктуры Изюма, пострадала 14-летняя девочка

Вечером 16 ноября российские захватчики нанесли четыре удара "шахедами" по объектам энергетической инфраструктуры Изюма Харьковской области.

"В результате атаки на всей территории громады отсутствует электроснабжение, кроме населенных пунктов Левковского старостата. Специалисты проводят восстановительные работы, однако точное время подачи электроэнергии пока не известно.

На данный момент известно о пострадавшей 14-летней девочке. У нее наблюдается острая реакция на стресс, ей оказана необходимая помощь", - говорится в сообщении.

Восстановление электроэнергии

Впоследствии в Изюмской ГВА сообщили, что в общине начало постепенно восстанавливаться электроснабжение.

"Энергетики продолжают работать над дальнейшим устранением аварийной ситуации", - отметили в ГВА.

