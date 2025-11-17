Рашисты атаковали в Херсоне скорую, прибывшую на вызов: пострадали медики

Вечером 16 ноября, около 22:30, российские военные нанесли удар по Днепровскому району Херсона с помощью беспилотника.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре.

Взрывное устройство сбросили на автомобиль скорой медицинской помощи, прибывший на вызов.

В результате атаки пострадали фельдшер и водитель скорой помощи.

По информации Херсонской ОГА, 64-летний водитель получил взрывную травму и осколочные ранения конечностей. У 32-летнего фельдшера — контузия, взрывная и закрытая черепно-мозговая травмы.

Состояние обоих пострадавших — легкое. Им оказали медицинскую помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

Также в результате атаки повреждены два автомобиля скорой помощи.

Удары по Херсонской области за сутки

Как сообщил начальник ОВА Александр Прокудин, за прошедшие сутки под вражеским дронным террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Комышаны, Приднепровское, Садовое, Белозерка, Днепровское, Кизомыс, Берислав, Золотая Балка, Монастырское, Червоный Маяк, Дудчаны, Львове, Веселое, Казацкое и город Херсон.

Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили многоэтажку и 2 частных дома. Также оккупанты испортили хозяйственную постройку, кареты скорой помощи, частный автомобиль и газопровод. Утечка газа перекрыта, угроз и пожаров пока нет.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 11 получили ранения.

