Последствия вражеских обстрелов Херсонской области: три человека погибли и девять ранены. ФОТОРЕПОРТАЖ

Российская армия продолжает террор мирного населения Херсонской области. За прошедшие сутки россияне применяли артиллерию, дроны различных типов, а также сбрасывания с БПЛА.

Об этом сообщает ГУ Нацполиции в Херсонской области, передает Цензор.НЕТ.

Разрушения в результате атак

Под огнем находились Херсон, Антоновка, Приднепровское, Кизомыс, Белозерка, Станислав, Надднепрянское, Садовое, Зеленовка, Днепровское, Софиевка, Комышаны, Никольское, Шостаково, Пятихатки, Суханово, Брускинское, Борозенское, Трифоновка, Архангельское.



Вражеские удары привели к разрушениям 39 частных и семи многоквартирных домов, газопроводов, трех автомобилей, линии электропередачи, коммунального учреждения, маршрутного автобуса, служебного автомобиля полиции, торгового киоска, гаража.

В частности, в Днепровском районе Херсона россияне ударили FPV-дроном по маршрутному автобусу. Транспорт подвергся повреждениям. К счастью, никто не пострадал.

В Антоновке FPV-дрон атаковал служебный автомобиль патрульной полиции. В результате удара транспортное средство уничтожено.

Утром в Белозерке артиллерийским снарядом поврежден частный дом.

Погибшие и раненые

Утром российские войска из артиллерии обстреляли Днепровский район Херсона. В результате погибла 88-летняя местная жительница , повреждены гараж и автомобиль.

, повреждены гараж и автомобиль. В Никольском в результате артобстрела погиб 37-летний местный житель.

В Белозерке артиллерийский снаряд попал в частный дом. В результате пострадал 53-летний мужчина. Его с сотрясением мозга госпитализировали.

Из-за вражеских артиллерийских обстрелов Центрального района Херсона ранения получила 51-летняя женщина. Пострадавшую с осколочным ранением головы доставили в больницу. Также в больницу обратился 70-летний мужчина с акубаротравмой и потерей слуха.

В Корабельном районе в результате массированного артобстрела погиб 75-летний местный житель. Еще двое мужчин получили ранения. 72-летний получил ранение брюшной стенки, 57-летнего с тяжелыми травмами груди и конечностей в тяжелом состоянии доставили в больницу. Повреждены пять частных и один многоквартирный дом.

Днем в Корабельном районе Херсона артиллерийским обстрелом повреждены два частных дома. Пострадала 84-летняя женщина. У нее акубаротравма и гипертонический криз. Полицейские доставили женщину в больницу.

Днем в Комышанах из-за вражеских артиллерийских обстрелов тяжело ранена 61-летняя женщина. Она получила проникающую черепно-мозговую травму. Полицейские эвакуировали ее в медучреждение.

Вечером в Херсоне вражеский дрон сбросил взрывчатку на 56-летнего местного жителя. Мужчина получил осколочные ранения спины, рук и головы. Позже 37-летний местный житель также пострадал от сброса. Он самостоятельно обратился в медучреждение. Врачи диагностировали осколочные ранения бедра и предплечья. Назначено амбулаторное лечение.

