Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Херсонщину

Российские войска в течение дня 15 ноября наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, военные РФ обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и атаковали дронами различных типов.

Жертвы вражеских атак

По состоянию на 17:30 известно о трех погибших гражданских:

мужчины в Никольском

мужчину и женщину в Херсоне.

Раненые в результате обстрелов

Как отмечается, ранения получили шесть человек:

четыре жителя Херсона,

один человек в Белозерке

один человек в Камышанах.

Повреждения

Кроме того, в результате вражеских атак повреждены частные и многоквартирные дома, киоск и автомобиль.