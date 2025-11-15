Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Херсонщину
Российские войска в течение дня 15 ноября наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.
Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.
Так, военные РФ обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и атаковали дронами различных типов.
Жертвы вражеских атак
По состоянию на 17:30 известно о трех погибших гражданских:
- мужчины в Никольском
- мужчину и женщину в Херсоне.
Раненые в результате обстрелов
Как отмечается, ранения получили шесть человек:
Повреждения
Кроме того, в результате вражеских атак повреждены частные и многоквартирные дома, киоск и автомобиль.
