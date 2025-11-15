РУС
Новости обстрелы Херсонщины
188 2

Трое погибших и шестеро раненых в результате российских атак на Херсонщину

Херсонская область после обстрелов

Российские войска в течение дня 15 ноября наносили удары по Херсону и населенным пунктам Херсонской области, в результате чего есть погибшие и раненые.

Об этом сообщили в Херсонской областной прокуратуре, передает Цензор.НЕТ.

Так, военные РФ обстреляли населенные пункты Херсонской области из артиллерии и атаковали дронами различных типов.

Жертвы вражеских атак

По состоянию на 17:30 известно о трех погибших гражданских:

Раненые в результате обстрелов

Как отмечается, ранения получили шесть человек:

Повреждения

Кроме того, в результате вражеских атак повреждены частные и многоквартирные дома, киоск и автомобиль.

Автор: 

Херсон (3161) Херсонская область (5386) Херсонский район (684) Белозерка (93) Никольское (4) Камышаны (31)
Царство Небесне загиблим, співчуваю рідним та близьким

15.11.2025 18:08 Ответить
Херсон зтирають під нуль, але нікому до цого нема діла.
15.11.2025 19:02 Ответить
 
 