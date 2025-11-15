Утром враг нанес удар по Херсону, Антоновке и Никольскому: есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ
С вечера рашисты атаковали Херсон с помощью дронов и артиллерии. Утром 15 ноября нанесли удар по Никольскому.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.
Отмечается, что около 22:10 14 ноября российские военные сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц в Херсоне.
В результате взрыва погиб 63-летний мужчина, который находился на улице.
Утром 15 ноября российские военные обстреляли из артиллерии областной центр. В результате атаки погибла 88-летняя женщина, которая находилась в доме.
Также около 8:40 под артобстрел врага попало село Никольское в Херсонском районе. В результате атаки погиб 38-летний мужчина, который находился на улице.
Кроме того, начальник ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате очередного российского обстрела Антоновки погиб местный житель.
Под вражеский удар попал 59-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.
Обстрелы области за сутки
За прошедшие сутки российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 15 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, админздания, хозяйственную постройку и частные автомобили.
Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.
Последствия вражеских ударов
