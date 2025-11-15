Утром враг нанес удар по Херсону, Антоновке и Никольскому: есть погибшие. ФОТОРЕПОРТАЖ

С вечера рашисты атаковали Херсон с помощью дронов и артиллерии. Утром 15 ноября нанесли удар по Никольскому.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в прокуратуре Херсонской области.

Отмечается, что около 22:10 14 ноября российские военные сбросили взрывчатку с дрона на одну из улиц в Херсоне.

В результате взрыва погиб 63-летний мужчина, который находился на улице.

Утром 15 ноября российские военные обстреляли из артиллерии областной центр. В результате атаки погибла 88-летняя женщина, которая находилась в доме.

Также около 8:40 под артобстрел врага попало село Никольское в Херсонском районе. В результате атаки погиб 38-летний мужчина, который находился на улице.

Кроме того, начальник ОВА Александр Прокудин сообщил, что в результате очередного российского обстрела Антоновки погиб местный житель.

Под вражеский удар попал 59-летний мужчина. Он получил травмы, несовместимые с жизнью.

Обстрелы области за сутки

За прошедшие сутки российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области, в частности повредили 15 частных домов. Также оккупанты испортили сотовую вышку, админздания, хозяйственную постройку и частные автомобили.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 7 получили ранения.

Последствия вражеских ударов

Массированные удары по Херсонской области: четверо погибших, среди них 88-летняя женщина
