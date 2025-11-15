Зранку ворог вдарив по Херсону, Антонівці та Микільському: є загиблі. ФОТОрепортаж

З вечора рашисти атакували Херсон з дронів та артилерії. Зранку 15 листопада вдарили по Микільському.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у прокуратурі Херсонської області.

Зазначається, що близько 22:10 14 листопада російські військові скинули вибухівку з дрона на одну з вулиць у Херсоні.

Унаслідок вибуху загинув 63-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Зранку 15 листопада російські військові обстріляли з артилерії обласний центр. Унаслідок атаки загинула 88-річна жінка, яка перебувала у будинку.

Також близько 8:40 під артобстріл ворога потрапило село Микільське у Херсонському районі. Унаслідок атаки загинув 38-річний чоловік, який перебував на вулиці.

Крім того, начальник ОВА Олександр Прокудін повідомив, що внаслідок чергового російського обстрілу Антонівки загинув місцевий житель.

Під ворожий удар потрапив 59-річний чоловік. Він дістав травми, несумісні з життям.

Обстріли області за добу

Минулої доби російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 15 приватних будинків. Також окупанти понівечили стільникову вежу, адмінбудівлі, господарську споруду та приватні автомобілі.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 - дістали поранення.

