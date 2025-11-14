Обстріл Херсонщини: 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення, пошкоджено 29 об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські окупанти продовжували обстрілювати цивільну інфраструктуру Херсонської області, унаслідок чого є поранені: під вогнем опинилися десятки міст і сіл.

Про це повідомив голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.

Куди бив ворог?

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Благовіщенське, Богданівка, Інженерне, Комишани, Наддніпрянське, Білозерка, Велетенське, Кізомис, Розлив, Дар'ївка, Іванівка, Микільське, Новотягинка, Понятівка, Токарівка, Станіслав, Софіївка, Олександрівка, Берислав, Урожайне, Золота Балка, Михайлівка, Осокорівка, Новомиколаївка, Тягинка, Бургунка, Вірівка, Миколаївка, Дудчани, Качкарівка, Новокаїри, Саблуківка, Червоний Маяк, Веселе та місто Херсон.

Поранені та жертви ворожих атак

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області. В результаті обстрілів пошкоджено 29 об’єктів: 18 приватних будинків, лікарню, адмінбудівлю, об’єкти критичної інфраструктури, три службові автомобілі поліції та дві цивільні автівки, тролейбус, магазин.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 3 - дістали поранення.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 15 людей.

