Обстрел Херсонской области: 1 человек погиб, еще 3 получили ранения, повреждены 29 объектов. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты продолжали обстреливать гражданскую инфраструктуру Херсонской области, в результате чего есть раненые: под огнем оказались десятки городов и сел.

Об этом сообщил глава Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

Куда бил враг?

За прошедшие сутки под вражеским дроновым террором, авиационными ударами и артиллерийскими обстрелами находились Антоновка, Благовещенское, Богдановка, Инженерное, Камышаны, Надднепрянское, Белозерка, Велетенское, Кизомыс, Разлив, Дарьевка, Ивановка, Никольское, Новотягинка, Понятовка, Токаровка, Станислав, Софиевка, Александровка, Берислав, Урожайное, Золотая Балка, Михайловка, Осокоровка, Новониколаевка, Тягинка, Бургунка, Веровка, Николаевка, Дудчаны, Качкаровка, Новокаиры, Саблуковка, Червоный Маяк, Веселое и город Херсон.

Раненые и жертвы вражеских атак

Российские военные били по критической, транспортной и социальной инфраструктуре; жилым кварталам населенных пунктов области. В результате обстрелов повреждены 29 объектов: 18 частных домов, больница, админздание, объекты критической инфраструктуры, три служебных автомобиля полиции и две гражданские машины, троллейбус, магазин.

Из-за российской агрессии 1 человек погиб, еще 3 получили ранения.

Вчера из освобожденных громад региона эвакуировали 15 человек.

