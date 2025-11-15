Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Херсонщину
Російські війська упродовж дня 15 листопада завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.
Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.
Так, військові РФ обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували дронами різних типів.
Жертви ворожих атак
Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих цивільних:
- чоловіка у Микільському
- чоловіка і жінку в Херсоні.
Поранені внаслідок обстрілів
Як зазначається, поранень зазнали шестеро людей:
Пошкодження
Крім того, внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, кіоск та автомобіль.
