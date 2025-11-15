Троє загиблих і шестеро поранених внаслідок російських атак на Херсонщину

Російські війська упродовж дня 15 листопада завдавали ударів по Херсону та населених пунктах Херсонської області, внаслідок чого є загиблі та поранені.

Про це повідомили в Херсонській обласній прокуратурі, передає Цензор.НЕТ.

Так, військові РФ обстріляли населені пункти Херсонщини з артилерії та атакували дронами різних типів.

Жертви ворожих атак

Станом на 17:30 відомо про трьох загиблих цивільних:

чоловіка у Микільському

чоловіка і жінку в Херсоні.

Поранені внаслідок обстрілів

Як зазначається, поранень зазнали шестеро людей:

четверо мешканців Херсона,

одна людина в Білозерці

одна людина в Комишанах.

Пошкодження

Крім того, внаслідок ворожих атак пошкоджено приватні й багатоквартирні будинки, кіоск та автомобіль.