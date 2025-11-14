Окупаційна влада на Херсонщині почала масову конфіскацію житла українців для потреб армії РФ, - ЦНС

Під час "прямої лінії" так званий "глава Херсонської області" Володимир Сальдо повідомив про наказ провести до 1 грудня повну інвентаризацію "всього безхазяйного майна" на окупованій території.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр нацспротиву.

У той же день окупаційні адміністрації опублікували перші списки квартир і будинків, внесених до реєстру як "нічийні".

За даними Центру національного спротиву, російським військовим, які беруть участь у бойових діях або служать у тилових районах, критично бракує житла. Окупаційна влада намагається поповнити житловий фонд за рахунок майна українських внутрішньо переміщених осіб. Йдеться про квартири та будинки людей, які змушені були залишити регіон через війну.

Схема конфіскації

За інформацією Центру, місцеві адміністрації отримали закриті інструкції зі схемою конфіскації: фіксувати житло, де "довго не з’являються власники", опечатувати приміщення, оформлювати "тимчасове управління" та готувати об’єкти до подальшої передачі окупаційним структурам.

У деяких районах чиновники вже проводять огляди квартир без участі власників, вносячи адреси до бази як "покинуті". Списки таких об’єктів оприлюднено у Новій Каховці, Скадовському та Чаплинському районах - вони включають десятки квартир і приватних будинків по вулицях Піонерській, Первомайській, Дзержинського, Шорса, Горького, а також у населених пунктах Лазурне, Приморське, Антонівка, Новоніколаєвка, Строганівка та інших.

Після внесення до реєстру запускається стандартна процедура: через псевдосуди встановлюють "відсутність власника", майно передають у "муніципальне управління", а далі - російським військовим або переселенцям із РФ.

