У Севастополі "націоналізовані" підприємства окупантів переводять гроші мешканців до Туреччини й ОАЕ, - ЦНС

У тимчасово окупованому Севастополі кожна платіжка за комунальні послуги фактично працює на збагачення місцевих колаборантів.

Про це повідомляє Центр національного спротиву, передає Цензор.НЕТ.

За їхніми даними, компанія "Цифрові інновації", через яку мешканці сплачують комунальні послуги, систематично переводила частину коштів за кордон - на рахунки родичів і партнерів колишнього керівництва "Севастопольгазу". Це підприємство у 2024 році Росія нібито "націоналізувала", щоб "припинити корупцію".

Лише за останні місяці "Цифрові інновації" здійснили понад 70 транзакцій до банків Туреччини та ОАЕ. Отримувачами стали родичі та наближені до екскерівників "Севастопольгазу", зокрема родичі нинішньої директорки "Цифрових інновацій" Олени Мєшковської, яка, за даними ЦНС, вже кілька місяців мешкає в Анталії.

Схема побудована через кілька ланок: "Севастопольгаз" збирає кошти з населення, "Цифрові інновації" обслуговують платежі з комісією до 4%, а "КК Ультрамарин" виводить прибутки через підконтрольні рахунки за кордоном. Окупаційна влада обмежується показовими арештами бухгалтерів, тоді як основні фігуранти спокійно купують нерухомість у Туреччині.

У ЦНС зазначають, що "справа Севастопольгазу" - не поодинокий випадок, а типовий приклад того, як окупанти перетворили навіть житлово-комунальний сектор на інструмент власного збагачення.

Не переймайтесь , а потурбуйтесь про Своїх , що не тільки переводять а й сїжають в натурі.
10.11.2025 16:19 Відповісти
Это возможно только при грандиозном шухере, крысы грабят и выводят деньги.
Совет всем, не платите комуналку, налоги, штрафы, полный бойкот и саботаж, не ходите на работу, забирайте все свои сбережения, режим готовится к грандиозному шухеру!!!
10.11.2025 16:46 Відповісти
 
 