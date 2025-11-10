В Севастополе "национализированные" предприятия оккупантов переводят деньги жителей в Турцию и ОАЭ, - ЦНС

Во временно оккупированном Севастополе каждая платежка за коммунальные услуги фактически работает на обогащение местных коллаборационистов.

По их данным, компания "Цифровые инновации", через которую жители оплачивают коммунальные услуги, систематически переводила часть средств за границу - на счета родственников и партнеров бывшего руководства "Севастопольгаза". Это предприятие в 2024 году Россия якобы "национализировала", чтобы "прекратить коррупцию".

Транзакции за границу

Только за последние месяцы "Цифровые инновации" осуществили более 70 транзакций в банки Турции и ОАЭ. Получателями стали родственники и приближенные к экс-руководителям "Севастопольгаза", в частности родственники нынешней директорки "Цифровых инноваций" Елены Мешковской, которая, по данным ЦНС, уже несколько месяцев проживает в Анталии.

Схема построена через несколько звеньев: "Севастопольгаз" собирает средства с населения, "Цифровые инновации" обслуживают платежи с комиссией до 4%, а "КК Ультрамарин" выводит прибыль через подконтрольные счета за рубежом. Оккупационные власти ограничиваются показательными арестами бухгалтеров, в то время как основные фигуранты спокойно покупают недвижимость в Турции.

В ЦНС отмечают, что "дело Севастопольгаза" - не единичный случай, а типичный пример того, как оккупанты превратили даже жилищно-коммунальный сектор в инструмент собственного обогащения.

