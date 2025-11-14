Оккупационные власти на Херсонщине начали массовую конфискацию жилья украинцев для нужд армии РФ, - ЦНС
Во время "прямой линии" так называемый "глава Херсонской области" Владимир Сальдо сообщил о приказе провести до 1 декабря полную инвентаризацию "всего бесхозного имущества" на оккупированной территории.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.
В тот же день оккупационные администрации опубликовали первые списки квартир и домов, внесенных в реестр как "ничейные".
По данным Центра национального сопротивления, российским военным, участвующим в боевых действиях или служащим в тыловых районах, критически не хватает жилья. Оккупационные власти пытаются пополнить жилой фонд за счет имущества украинских внутренне перемещенных лиц. Речь идет о квартирах и домах людей, которые были вынуждены покинуть регион из-за войны.
Схема конфискации
По информации Центра, местные администрации получили закрытые инструкции со схемой конфискации: фиксировать жилье, где "долго не появляются владельцы", опечатывать помещения, оформлять "временное управление" и готовить объекты к дальнейшей передаче оккупационным структурам.
В некоторых районах чиновники уже проводят осмотры квартир без участия владельцев, внося адреса в базу как "брошенные". Списки таких объектов обнародованы в Новой Каховке, Скадовском и Чаплинском районах - они включают десятки квартир и частных домов по улицам Пионерской, Первомайской, Дзержинского, Шорса, Горького, а также в населенных пунктах Лазурное, Приморское, Антоновка, Новониколаевка, Строгановка и других.
После внесения в реестр запускается стандартная процедура: через псевдосуды устанавливают "отсутствие владельца", имущество передают в "муниципальное управление", а далее — российским военным или переселенцам из РФ.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Проти дій московських окупантів, вони мовчать, як лайна в рота набрали.
Бомжари, мародери і ніщєброди...