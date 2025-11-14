РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12432 посетителя онлайн
Новости
597 5

Оккупационные власти на Херсонщине начали массовую конфискацию жилья украинцев для нужд армии РФ, - ЦНС

житло

Во время "прямой линии" так называемый "глава Херсонской области" Владимир Сальдо сообщил о приказе провести до 1 декабря полную инвентаризацию "всего бесхозного имущества" на оккупированной территории.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр нацсопротивления.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

В тот же день оккупационные администрации опубликовали первые списки квартир и домов, внесенных в реестр как "ничейные".

По данным Центра национального сопротивления, российским военным, участвующим в боевых действиях или служащим в тыловых районах, критически не хватает жилья. Оккупационные власти пытаются пополнить жилой фонд за счет имущества украинских внутренне перемещенных лиц. Речь идет о квартирах и домах людей, которые были вынуждены покинуть регион из-за войны.

Схема конфискации

По информации Центра, местные администрации получили закрытые инструкции со схемой конфискации: фиксировать жилье, где "долго не появляются владельцы", опечатывать помещения, оформлять "временное управление" и готовить объекты к дальнейшей передаче оккупационным структурам.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Кремль готовит депортацию украинцев из ВОТ в Сибирь, - Центр нацсопротивления

В некоторых районах чиновники уже проводят осмотры квартир без участия владельцев, внося адреса в базу как "брошенные". Списки таких объектов обнародованы в Новой Каховке, Скадовском и Чаплинском районах - они включают десятки квартир и частных домов по улицам Пионерской, Первомайской, Дзержинского, Шорса, Горького, а также в населенных пунктах Лазурное, Приморское, Антоновка, Новониколаевка, Строгановка и других.

После внесения в реестр запускается стандартная процедура: через псевдосуды устанавливают "отсутствие владельца", имущество передают в "муниципальное управление", а далее — российским военным или переселенцам из РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Севастополе "национализированные" предприятия оккупантов переводят деньги жителей в Турцию и ОАЭ, - ЦНС

Автор: 

жилье (929) конфискация (612) оккупация (10363) Центр национального сопротивления (615) Херсонская область (5381)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дивне мовчання, отих волаючих «стаждальців» від функціоналу ТЦК!!
Проти дій московських окупантів, вони мовчать, як лайна в рота набрали.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:05 Ответить
А кому їм скаржитись, зеленському ?
показать весь комментарий
14.11.2025 16:16 Ответить
Так в багатьох випадках їх дії нічим не відрізняються від дій ворога. Ви все прекрасно розумієте, не треба пересмикувати. У вас всі приклади ідуть тільки в порівнянні з гіршим
показать весь комментарий
14.11.2025 16:18 Ответить
Вместо того чтобы анализировать истоки проблемы и решать их - идут по самому простому пути. Но простые пути обычно самые хреновые. Что мы в итоге и видим.
показать весь комментарий
14.11.2025 16:31 Ответить
Ну правильно. Свого ж нічого не побудували, то давате вкрадемо чуже. Це ті, які завжди хизувалися своїми мільярдними статками. Ну і де вони???

Бомжари, мародери і ніщєброди...
показать весь комментарий
14.11.2025 16:38 Ответить
 
 