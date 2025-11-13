Кремль готовит депортацию украинцев из ВОТ в Сибирь, - Центр нацсопротивления

РФ объявила о запуске "Программы развития Сибири" с заявленными инвестициями в €700 млрд и готовит к массовому переселению жителей оккупированных украинских территорий.

Как отмечается, под официальной оберткой инвестиций и создания промышленных кластеров Кремль планирует привлекать население оккупированных областей Украины (Херсонщина, Запорожье, Донецкая, Луганская) для освоения регионов Сибири и Дальнего Востока.

В ЦНС отмечают, что Сибирь опустошена, молодежь массово уезжает, а мобилизация истощила кадровый резерв РФ, поэтому Москва якобы рассматривает новооккупированные территории как источник рабочей силы.

Списки на депортацию

Центр сообщает о служебных письмах, которые поступают в местные администрации, школы, больницы и коммунальные предприятия с пометкой "срочно": руководителей якобы заставляют предоставлять списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и в Ангаро-Енисейский макрорегион. Такие формулировки, по версии аналитиков, определяют уязвимые категории населения, которых проще депортировать без значительного общественного резонанса.

Эксперты проводят параллели с советскими "организованными наборами" 1940-1950-х годов, когда происходили массовые принудительные депортации других народов. По мнению аналитиков, этапы механизма выглядят так: паспортизация - командировки под видом добровольных инициатив - государственные программы переселения - окончательная демографическая замена. Если эти выводы оправдаются, "Программа развития Сибири" будет служить не столько экономическим проектом, сколько инструментом мягкой ассимиляции и демографической реинженерии.

