Кремль готовит депортацию украинцев из ВОТ в Сибирь, - Центр нацсопротивления
РФ объявила о запуске "Программы развития Сибири" с заявленными инвестициями в €700 млрд и готовит к массовому переселению жителей оккупированных украинских территорий.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
Как отмечается, под официальной оберткой инвестиций и создания промышленных кластеров Кремль планирует привлекать население оккупированных областей Украины (Херсонщина, Запорожье, Донецкая, Луганская) для освоения регионов Сибири и Дальнего Востока.
В ЦНС отмечают, что Сибирь опустошена, молодежь массово уезжает, а мобилизация истощила кадровый резерв РФ, поэтому Москва якобы рассматривает новооккупированные территории как источник рабочей силы.
Списки на депортацию
Центр сообщает о служебных письмах, которые поступают в местные администрации, школы, больницы и коммунальные предприятия с пометкой "срочно": руководителей якобы заставляют предоставлять списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и в Ангаро-Енисейский макрорегион. Такие формулировки, по версии аналитиков, определяют уязвимые категории населения, которых проще депортировать без значительного общественного резонанса.
Эксперты проводят параллели с советскими "организованными наборами" 1940-1950-х годов, когда происходили массовые принудительные депортации других народов. По мнению аналитиков, этапы механизма выглядят так: паспортизация - командировки под видом добровольных инициатив - государственные программы переселения - окончательная демографическая замена. Если эти выводы оправдаются, "Программа развития Сибири" будет служить не столько экономическим проектом, сколько инструментом мягкой ассимиляции и демографической реинженерии.
Чекали "солодкого російського пряника"?!
Поїдуть у заслання, освоювати Сибірські болота!
Туди їм - падлюкам й дорога!
А взагалі Москва робить те що і 500, 300, 200, 100 років тому. Жаль людей що попали під каток історії і НЕ ЖАЛЬ ждунів які чомусь вирішили що НА ОЦЕЙ РАЗ Москва прийде і зробить їх багатими. З чого би це?
Одних вбивають, інших переселяють і всім *****, що таке відбувається у третьому тисячолітті.
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів заходу України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Аслабанівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "бєньдєрафскіх рагулєй".
«Путін помогі» орали?
Полонених наших ображали,деякі і били?
Тепер хавайте.