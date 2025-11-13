РУС
Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
1 698 23

Кремль готовит депортацию украинцев из ВОТ в Сибирь, - Центр нацсопротивления

кремль

РФ объявила о запуске "Программы развития Сибири" с заявленными инвестициями в €700 млрд и готовит к массовому переселению жителей оккупированных украинских территорий.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

Как отмечается, под официальной оберткой инвестиций и создания промышленных кластеров Кремль планирует привлекать население оккупированных областей Украины (Херсонщина, Запорожье, Донецкая, Луганская) для освоения регионов Сибири и Дальнего Востока.

В ЦНС отмечают, что Сибирь опустошена, молодежь массово уезжает, а мобилизация истощила кадровый резерв РФ, поэтому Москва якобы рассматривает новооккупированные территории как источник рабочей силы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Соледар после оккупации: город-призрак, выжженный дотла. ВИДЕО

Списки на депортацию

Центр сообщает о служебных письмах, которые поступают в местные администрации, школы, больницы и коммунальные предприятия с пометкой "срочно": руководителей якобы заставляют предоставлять списки "необремененных семейными обстоятельствами сотрудников" для возможных долгосрочных командировок на Дальний Восток и в Ангаро-Енисейский макрорегион. Такие формулировки, по версии аналитиков, определяют уязвимые категории населения, которых проще депортировать без значительного общественного резонанса.

Эксперты проводят параллели с советскими "организованными наборами" 1940-1950-х годов, когда происходили массовые принудительные депортации других народов. По мнению аналитиков, этапы механизма выглядят так: паспортизация - командировки под видом добровольных инициатив - государственные программы переселения - окончательная демографическая замена. Если эти выводы оправдаются, "Программа развития Сибири" будет служить не столько экономическим проектом, сколько инструментом мягкой ассимиляции и демографической реинженерии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Севастополе "национализированные" предприятия оккупантов переводят деньги жителей в Турцию и ОАЭ, - ЦНС

+7
Класика. Нічого іншого вони ніколи і не робили.

А взагалі Москва робить те що і 500, 300, 200, 100 років тому. Жаль людей що попали під каток історії і НЕ ЖАЛЬ ждунів які чомусь вирішили що НА ОЦЕЙ РАЗ Москва прийде і зробить їх багатими. З чого би це?
13.11.2025 17:09 Ответить
+7
Нарешті. Дочекались любітєлі русскага міра.
13.11.2025 17:10 Ответить
+6
Ну що, ждуни, готові пиляти тайгу?
13.11.2025 17:09 Ответить
А чому ці ждуни не виїзджали, коли їм про це казали!?
Чекали "солодкого російського пряника"?!
Поїдуть у заслання, освоювати Сибірські болота!
Туди їм - падлюкам й дорога!
13.11.2025 17:08 Ответить
Та одразу можна на о.Сахалін - але можуть невдовзі стати японцями...
13.11.2025 17:09 Ответить
Ну що, ждуни, готові пиляти тайгу?
13.11.2025 17:09 Ответить
Так вони думали шо всі будуть жити на краснай площЄ і бабла у них буде скільки скільки було у відпочиваючих кацапів в Криму до 2014 року
13.11.2025 17:18 Ответить
Класика. Нічого іншого вони ніколи і не робили.

А взагалі Москва робить те що і 500, 300, 200, 100 років тому. Жаль людей що попали під каток історії і НЕ ЖАЛЬ ждунів які чомусь вирішили що НА ОЦЕЙ РАЗ Москва прийде і зробить їх багатими. З чого би це?
13.11.2025 17:09 Ответить
Нарешті. Дочекались любітєлі русскага міра.
13.11.2025 17:10 Ответить
Геноцид українського народу !
Одних вбивають, інших переселяють і всім *****, що таке відбувається у третьому тисячолітті.
13.11.2025 17:10 Ответить
Все почалось тому, що в 2019 73% населення вирішили по приколу насрати на своє майбутне. Це їм вдалося.
13.11.2025 17:14 Ответить
його вже там давно нема
показать весь комментарий
Та тут одні легенди, казки й оповідання всюди. Війна ідеологічна розгорнута на всю.
показать весь комментарий
Дійсно. Ніколи такого не було - і от знову.
показать весь комментарий
Як там здоров'я у путєнського лізуна Стремоусова?
показать весь комментарий
Ждуни з бамбаса нАкАнЬЄц тА дАждалісь...
показать весь комментарий
До кінця весни 41-го року всі обійстя і квартири в центрах міст і містечок заходу України були зайняті завезеними москалями.
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів заходу України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Аслабанівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "бєньдєрафскіх рагулєй".
13.11.2025 17:18 Ответить
Пійману рибу не годують - її смажать. ( Як варіант - жарять ).
13.11.2025 17:19 Ответить
А які проблеми?
«Путін помогі» орали?
Полонених наших ображали,деякі і били?
Тепер хавайте.
13.11.2025 17:20 Ответить
Добре пам'ятаємо!!! До зубного скрежету
13.11.2025 17:21 Ответить
Ну все. Погрузять ось зимою ждунів і ждуніх у скотовози та етапом у Сибір, під охороною нквс. Там вже ждуть концлагеря на уранових копальнях. Дві неділі попрацював- і в расход.
13.11.2025 17:30 Ответить
13.11.2025 17:30 Ответить
Одна баба другой сказала? Молодцы! Неуки!
13.11.2025 17:31 Ответить
https://sprotyv.org.ua/kreml-gotuye-deportaciyu-ukrainciv-z-tot-do-sybiru
13.11.2025 17:38 Ответить
Ну як, хоч поржали?
13.11.2025 17:36 Ответить
Ну, якщо Україна не вистоїть у цій війні (завдяки ЗеКодло - 95 Квартал та інші), то не сумнівайтесь - всі поїдуть або золото на Колимі добувати, або ліс в тайзі валити. Ну все як і було при сталіні. Тут фантазія у ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ не багата.
13.11.2025 17:40 Ответить
 
 