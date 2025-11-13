Кремль готує депортацію українців з ТОТ до Сибіру, - Центр нацспротиву
РФ оголосила старт "Програми розвитку Сибіру" із заявленими інвестиціями €700 млрд і готує до масового переселення мешканців окупованих українських територій.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.
Як зазначається, під офіційною обгорткою інвестицій та створення промислових кластерів Кремль планує залучати населення окупованих областей України (Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина) для освоєння регіонів Сибіру та Далекого Сходу.
У ЦНС наголошують, що Сибір спустошений, молодь масово виїжджає, а мобілізація виснажила кадровий резерв РФ, тож Москва нібито розглядає новоокуповані території як джерело робочої сили.
Списки на депортацію
Центр повідомляє про службові листи, які надходять до місцевих адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств із позначкою "терміново": керівників начебто змушують надавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" для можливих довгострокових відряджень у Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон. Такі формулювання, за версією аналітиків, визначають вразливі категорії населення, яких простіше депортувати без значного суспільного резонансу.
Експерти проводять паралелі з радянськими "організованими наборами" 1940-1950-х років, коли відбувалися масові примусові депортації інших народів. На думку аналітиків, етапи механізму виглядають так: паспортизація - відрядження під виглядом добровільних ініціатив - державні програми переселення - остаточна демографічна заміна. Якщо ці висновки справдяться, "Програма розвитку Сибіру" слугуватиме не стільки економічним проєктом, скільки інструментом м’якої асиміляції та демографічної реінженерії.
А взагалі Москва робить те що і 500, 300, 200, 100 років тому. Жаль людей що попали під каток історії і НЕ ЖАЛЬ ждунів які чомусь вирішили що НА ОЦЕЙ РАЗ Москва прийде і зробить їх багатими. З чого би це?
Одних вбивають, інших переселяють і всім *****, що таке відбувається у третьому тисячолітті.
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів заходу України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Аслабанівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "бєньдєрафскіх рагулєй".
Наприклад (далі мовою оригіналу),
"28 августа 2007 года. Возле здания Донецкого окружного административного суда собрались десятки активистов организации «Донецкая республика».
Эта общественная организация была создана еще в 2005 году. Среди основателей - Андрей Пургин, который в 2014 году стал так называемым «председателем Народного совета ДНР».
В 2006 году они собирали подписи за создание Донецкой республики, а также активно выступали за федерализацию Украины. Однако поддержки не получили. В ноябре 2007 года суд признал деятельность организации незаконной.
Но это их не остановило. В 2009 году от имени «Донецкой республики» было распространено заявление, что «Донбасс и Херсон отныне - независимое суверенное русское федеративное государство». В последствие, против 3 членов организации были открыты уголовные дела Службой безопасности Украины."
Схожі рухи були в других містах півдня та сходу України. Інформації хватає. Просто потрібне бажання знайти цю інфу.
Цікава ситуація була навесні 2014 року під Одесою, як мені розповідали мої друзі ізОдеси, що з кінця березня та весь квітень через кордон з Придністров'ям всілякими шляхами пробралося десь 10-12 тисяч молодих чоловіків, которих поселили в прибережних базах відпочинку, пансіонатах і т. п. Платили за кожного "туриста" за добу приблизно 100 дол. США. Відчувалася дисципліна,алкоголь не споживали, далі своєї бази не відходили і тільки після фальшстарту 2 травня 2014 року вони за два дні швиденько змоталися в ПМР.
Ще у 2021 році тут була публікація про проект 5 міст-мільйонників у Сибіру - так це не міста , а концтабори проектували.
І ще була стаття, що на немитій прийняли стандарт масових поховань у ровах, соупадєніє?
Найцікавіше, що потік подібних крінжових новин прямо лавиною ллється в провладних ТГ-каналах, особливо популярними стали відосики з соловйовим у яких він вже 100500 раз погрожує зруйнувати Україну під фундамент.