Кремль готує депортацію українців з ТОТ до Сибіру, - Центр нацспротиву

РФ оголосила старт "Програми розвитку Сибіру" із заявленими інвестиціями €700 млрд і готує до масового переселення мешканців окупованих українських територій.

Як зазначається, під офіційною обгорткою інвестицій та створення промислових кластерів Кремль планує залучати населення окупованих областей України (Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина) для освоєння регіонів Сибіру та Далекого Сходу.

У ЦНС наголошують, що Сибір спустошений, молодь масово виїжджає, а мобілізація виснажила кадровий резерв РФ, тож Москва нібито розглядає новоокуповані території як джерело робочої сили.

Списки на депортацію

Центр повідомляє про службові листи, які надходять до місцевих адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств із позначкою "терміново": керівників начебто змушують надавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" для можливих довгострокових відряджень у Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон. Такі формулювання, за версією аналітиків, визначають вразливі категорії населення, яких простіше депортувати без значного суспільного резонансу.

Експерти проводять паралелі з радянськими "організованими наборами" 1940-1950-х років, коли відбувалися масові примусові депортації інших народів. На думку аналітиків, етапи механізму виглядають так: паспортизація - відрядження під виглядом добровільних ініціатив - державні програми переселення - остаточна демографічна заміна. Якщо ці висновки справдяться, "Програма розвитку Сибіру" слугуватиме не стільки економічним проєктом, скільки інструментом м’якої асиміляції та демографічної реінженерії.

Класика. Нічого іншого вони ніколи і не робили.

А взагалі Москва робить те що і 500, 300, 200, 100 років тому. Жаль людей що попали під каток історії і НЕ ЖАЛЬ ждунів які чомусь вирішили що НА ОЦЕЙ РАЗ Москва прийде і зробить їх багатими. З чого би це?
13.11.2025 17:09 Відповісти
Ну що, ждуни, готові пиляти тайгу?
13.11.2025 17:09 Відповісти
Все почалось тому, що в 2019 73% населення вирішили по приколу насрати на своє майбутне. Це їм вдалося.
13.11.2025 17:14 Відповісти
А чому ці ждуни не виїзджали, коли їм про це казали!?
Чекали "солодкого російського пряника"?!
Поїдуть у заслання, освоювати Сибірські болота!
Туди їм - падлюкам й дорога!
13.11.2025 17:08 Відповісти
Та одразу можна на о.Сахалін - але можуть невдовзі стати японцями...
13.11.2025 17:09 Відповісти
Ну що, ждуни, готові пиляти тайгу?
13.11.2025 17:09 Відповісти
Так вони думали шо всі будуть жити на краснай площЄ і бабла у них буде скільки скільки було у відпочиваючих кацапів в Криму до 2014 року
13.11.2025 17:18 Відповісти
А ти готовий? Ні? А доведеться. Або штурм Варшави з іржавою мосінкою на трьох. Вибирай. Чи розраховуєш вчасно втекти?
13.11.2025 18:53 Відповісти
На ТОТ далеко не тільки такі ждуни. Ото таких в першу чергу відправлять
13.11.2025 18:53 Відповісти
В що оті, не тільки ждуни, там роблять? Шкода тільки тих, які повірили в травневі шашлики і потрапили в окупацію в перші місяці. Але отака вона- довіра до найвеличнішого і найпотужнішого обіцяльника....
13.11.2025 19:28 Відповісти
Що вони там роблять? Дивне питання. А чому вони свою землю мають залишати кацапні?
13.11.2025 20:24 Відповісти
13.11.2025 17:09 Відповісти
Ти ж чув мабудь теорію, що історія рухається по спіралі. В перший раз це трагедія, в другий - фарс. Навіть прикацаблені українці мають інший менталітет, ніж корінні кацапи. Тож нічого такого в уйла енд компані не вийде. Покрадуть там все, що зможуть та звалять через Китай куди небудь потепліше.
13.11.2025 18:08 Відповісти
Коли будуть валити на Китай, ще й пару підпалів тайги влаштують, бо ж їм подобається, коли воно горить, а всі навколо бігають з вит , ріщеними очима, репетують🤔🧐😁 Надовго кацапам запам'ятаються ці переселенці... якщо виживуть... кацапи 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
13.11.2025 19:25 Відповісти
Нарешті. Дочекались любітєлі русскага міра.
13.11.2025 17:10 Відповісти
Чи не московський провокатор ви? Те що ви кажете співпадає з твердженням путіна, що там все населення радісно їх зустрічало.
13.11.2025 20:20 Відповісти
Геноцид українського народу !
Одних вбивають, інших переселяють і всім *****, що таке відбувається у третьому тисячолітті.
13.11.2025 17:10 Відповісти
13.11.2025 17:14 Відповісти
А в 2014 що почалось і хто тоді насрав на своє майбутнє?
13.11.2025 18:11 Відповісти
2014 рік - наслідок вибору в 2010.
13.11.2025 18:57 Відповісти
А 2010 рік - наслідок керування ющенком і тимошенко.
13.11.2025 19:20 Відповісти
Продовжіть і про 2019 , наслідком чого він є
13.11.2025 19:24 Відповісти
Все ніколи і не припинялось з часів савєцкава саюза. Кагебешний спрут настільки вжився в українське суспільство, що нам і досі відхаркуються деркачі на всіх рівнях влади.
13.11.2025 19:01 Відповісти
Бо комуняцька номенклатура ссср, створена нам москвою з негідників і зрадників, стала номенклатурою в Україні. Ото ж ті зрадники й негідники і їх діти і внуки нами так управляють, що підставили ворогу Україну ще в 2014 році.
13.11.2025 19:28 Відповісти
Якщо б тільки на своє! Але ж і на наше теж...
14.11.2025 02:11 Відповісти
його вже там давно нема
13.11.2025 17:33 Відповісти
Як це нема? Щось я не памʼятаю, щоб у Херсонській чи Запоріжській областях ходили ждуни *****. На бамбасі - так, але їх вже там пустили на фарш.
13.11.2025 18:18 Відповісти
при чому тут Херсон и Запорожжя?
13.11.2025 18:26 Відповісти
А що тимчасово окуповані території Херсонської та Запорізької вас вже не хвилюють? Там нема українців?
13.11.2025 18:54 Відповісти
Як тільки ці області здали-населення тут же обявили ждунами .
13.11.2025 19:25 Відповісти
Ви якщо опинитеся в окупаціі, одразу припинете бути "українським населенням" . Бо це небезпечнро для життя.
13.11.2025 19:49 Відповісти
Мелітополь ніколи не кликав *****. Він навіть героїчно чинив спротив. Тому не треба свистіти.
13.11.2025 18:57 Відповісти
Це дійсно так, не кликав і робив супротив. Але, нажаль, майже увесь проголосував за найвеличнішого "переговірника з Пуйлом". Чим і пидписав собі смертний вирок.
14.11.2025 02:15 Відповісти
Та тут одні легенди, казки й оповідання всюди. Війна ідеологічна розгорнута на всю.
13.11.2025 17:12 Відповісти
Дійсно. Ніколи такого не було - і от знову.
13.11.2025 17:14 Відповісти
Як там здоров'я у путєнського лізуна Стремоусова?
13.11.2025 17:16 Відповісти
Ждуни з бамбаса нАкАнЬЄц тА дАждалісь...
13.11.2025 17:16 Відповісти
Теж мрієш як вони?
13.11.2025 19:19 Відповісти
Так виселять примусово.
13.11.2025 19:19 Відповісти
Під Запоріжжям вже примусово виселяють. Правда це робить українська влада .
13.11.2025 19:27 Відповісти
Так хоч в Україні залишишся. А так запруть кудись на Чукотку, а квартиру твою віддадуть якимсь "маладим специалістам" з Саратова чи Тамбова.
13.11.2025 19:34 Відповісти
До кінця весни 41-го року всі обійстя і квартири в центрах міст і містечок заходу України були зайняті завезеними москалями.
Осінь 47-го. Операція "Запад". За один день кацапи вивезли на Сибір 80 000 жителів заходу України. З них 22 000 дітей до 12-ти років. Аслабанівшуюся жилплощадь зайняли тисячі завезених з русской дєрєвні. Вони зараз "гарацкіє" і ненавидять "бєньдєрафскіх рагулєй".
13.11.2025 17:18 Відповісти
Пійману рибу не годують - її смажать. ( Як варіант - жарять ).
13.11.2025 17:19 Відповісти
Тут без варіантів.
13.11.2025 17:45 Відповісти
А які проблеми?
«Путін помогі» орали?
Полонених наших ображали,деякі і били?
Тепер хавайте.
13.11.2025 17:20 Відповісти
Так не всі ж так орали. Вони будуть відправляти не тих хто орав і полонених ображав!!!
13.11.2025 19:16 Відповісти
Не мели дурні, прихвостнів це не торкнеться. Я народився вже в Україні, але мої батьки. діди, двоюрідні брати і їхні батьки були репресовані, там в Сибіру вони перетнулись з латишами, литовцями, білорусами, поляками, але от тих що кричали "Да здравствуєт Сталін уря" серед них не було, звісно крім кацапських енкаведистів і начальників.
13.11.2025 23:50 Відповісти
Добре пам'ятаємо!!! До зубного скрежету
13.11.2025 17:21 Відповісти
А чому такого не було до 2014 року? Може політики, які є бувшими комуняками - гниди московських вошей, щось не те зробили?
13.11.2025 19:08 Відповісти
Ви помиляєтесь, бо кацапня доволі давно проводила підривну політику в Донецькій обл., Луганській, Херсонській, Одеській, Харківській і др. областях.
Наприклад (далі мовою оригіналу),
"28 августа 2007 года. Возле здания Донецкого окружного административного суда собрались десятки активистов организации «Донецкая республика».
Эта общественная организация была создана еще в 2005 году. Среди основателей - Андрей Пургин, который в 2014 году стал так называемым «председателем Народного совета ДНР».

В 2006 году они собирали подписи за создание Донецкой республики, а также активно выступали за федерализацию Украины. Однако поддержки не получили. В ноябре 2007 года суд признал деятельность организации незаконной.

Но это их не остановило. В 2009 году от имени «Донецкой республики» было распространено заявление, что «Донбасс и Херсон отныне - независимое суверенное русское федеративное государство». В последствие, против 3 членов организации были открыты уголовные дела Службой безопасности Украины."
Схожі рухи були в других містах півдня та сходу України. Інформації хватає. Просто потрібне бажання знайти цю інфу.
13.11.2025 19:31 Відповісти
Кажете, що збирались десятки. То чому в 2014 році збирались тисячі, а може десятки тисяч. Отож я і кажу, що може щось не те зробили гниди московських вошей, які були номенклатурою в ссср, і стали номенклатурою в Україні?
13.11.2025 19:52 Відповісти
Прості та прописні речі я вам не буду втокмачувати. Своєю самопідготовкою займайтесь сам, добродію. Прощавайте.
13.11.2025 19:57 Відповісти
Амандрапапупа -на фото туристи з на россії. Їх до нас сотнями тисяч завозили через дирявий кордон.
13.11.2025 20:25 Відповісти
Я в курсі справи, що в наші міста такі, як Харків, Луганськ, Донецьк автобусами завозилося до кількох десятків тисяч кацапів. В тому ж Харкові, коли проводили так званий мітинг Допа і Гепа приблизно нарахували біля 50 000 завезених кацапів.
Цікава ситуація була навесні 2014 року під Одесою, як мені розповідали мої друзі ізОдеси, що з кінця березня та весь квітень через кордон з Придністров'ям всілякими шляхами пробралося десь 10-12 тисяч молодих чоловіків, которих поселили в прибережних базах відпочинку, пансіонатах і т. п. Платили за кожного "туриста" за добу приблизно 100 дол. США. Відчувалася дисципліна,алкоголь не споживали, далі своєї бази не відходили і тільки після фальшстарту 2 травня 2014 року вони за два дні швиденько змоталися в ПМР.
13.11.2025 20:41 Відповісти
По Одесі ще ходили агітатори, яки чиплялись до місцевих і розповідали дивні казочки про солодке життя на россії. Це за рік до відомих подій.
13.11.2025 20:47 Відповісти
Ну все. Погрузять ось зимою ждунів і ждуніх у скотовози та етапом у Сибір, під охороною нквс. Там вже ждуть концлагеря на уранових копальнях. Дві неділі попрацював- і в расход.
13.11.2025 17:30 Відповісти
Зловтішаєтесь. А там далеко не тільки ждуни. Ото в першу чергу не ждунів будуть відправляти. Невже не ясно?
13.11.2025 20:00 Відповісти
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на https://sprotyv.org.ua/kreml-gotuye-deportaciyu-ukrainciv-z-tot-do-sybiru Центр національного спротиву. Джерело: https://censor.net/ua/n3584916
13.11.2025 17:30 Відповісти
Одна баба другой сказала? Молодцы! Неуки!
13.11.2025 17:31 Відповісти
https://sprotyv.org.ua/kreml-gotuye-deportaciyu-ukrainciv-z-tot-do-sybiru
13.11.2025 17:38 Відповісти
Ти не знаєш хто такі кацапські варвари.
13.11.2025 18:43 Відповісти
Ну як, хоч поржали?
13.11.2025 17:36 Відповісти
Ну, якщо Україна не вистоїть у цій війні (завдяки ЗеКодло - 95 Квартал та інші), то не сумнівайтесь - всі поїдуть або золото на Колимі добувати, або ліс в тайзі валити. Ну все як і було при сталіні. Тут фантазія у ЧК-НКВД-КГБ-ФСБ не багата.
13.11.2025 17:40 Відповісти
уральсько-пєрмяцькому рейху потрібні гастарбайтери
13.11.2025 17:45 Відповісти
***** потрібна Україна без українців, а гастарбайтери у нього і без українців є.
13.11.2025 18:08 Відповісти
Як шо СОУ не вистоять, це жде і вас, слимака-ухтлянти.
13.11.2025 17:54 Відповісти
Всіх на "соловецькі острови"
13.11.2025 18:03 Відповісти
Зловтішаєтесь на долі українців?
13.11.2025 19:13 Відповісти
Нічого нового не вигадали(
Ще у 2021 році тут була публікація про проект 5 міст-мільйонників у Сибіру - так це не міста , а концтабори проектували.
І ще була стаття, що на немитій прийняли стандарт масових поховань у ровах, соупадєніє?
13.11.2025 18:04 Відповісти
круто, кого не відправлять на війну, є шанс пожити у сибірських бараках і землянках, як деякі діди.
13.11.2025 18:06 Відповісти
О, пішла інфо-хвиля від наближених до влади ЗМІ з метою перебити міндіч-гейт. Про старт сибірської програми, яка була затверджена ще на початку 2023, як і про депортацію українців з ТОТ, в російських новинах немає нічого. Більш того, на окупованих українських територіях вже і українців не залишилося, там проживають паспортизовані громадяни рф.
Найцікавіше, що потік подібних крінжових новин прямо лавиною ллється в провладних ТГ-каналах, особливо популярними стали відосики з соловйовим у яких він вже 100500 раз погрожує зруйнувати Україну під фундамент.
13.11.2025 18:07 Відповісти
Інформаційну війну ніхто не відміняв. Хто має доступ до вух - той і управляє стадом.
13.11.2025 18:14 Відповісти
Але ж це новина настільки крінжова, що повірити в неї можуть тільки люди з повним телемарафоном головного мозку. Більш того, подібні новини про депортації, сибірські табори і штурми Варшави ми вже сотні разів чули і до цього.
13.11.2025 18:25 Відповісти
Буряти - гвалтівники і штурм Варшави з однією іржавою мосінкою на трьох вже не мотивують українців гинути за мільярди міндічів. СЗЧ все більше і більше. Доводиться зеленій жОПі вигадувати нові страшилки...
13.11.2025 18:58 Відповісти
Oleg Iskra #524012 - може ви не в курсах, но ще при кінці правління єльціна, та на початку царювання х-ла на россії почали відновлювати деякі ГУЛАГи на чукотці.
13.11.2025 20:36 Відповісти
І скільки відновили на 2025 ? Шановний, Ви хоч гляньте на карті де знаходиться сибірський округ, який збираються розвивати по версії ЦНС за рахунок депортованих українців і де Чукотка. Пріоритетними цілями даної програми визначено розвиток видобутку корисних копалин та логістики. Тобто в першу чергу почали б "переселяти" робітників, інженерів,будівельників, водії, а не лікарів і вчителів.
13.11.2025 22:32 Відповісти
Це ж було вже... (с). Нє, ну, хотіли в расєю, то це вже як бонус - у саму глубінку
13.11.2025 18:19 Відповісти
Це і є етноцид, варвари висиляють коріне населення і засилити тупим кацапським бидлом і скажуть "ето ісконо русскиє землі",здавалося в 21 столітті таке неможливо ,але для кацапських варварів можливо ці виродки живуть в середньовіччі
13.11.2025 18:41 Відповісти
Бабло выделят и раздерибанят. А с освоением Сибири неплохо и китайцы справятся. Они превратят здешние ***** в условный Хэйхэ.
13.11.2025 19:16 Відповісти
Коли пуйло з оленеводом їздили до Сибіру і говорили про побудову п'яти міст сіл йонників там,то саме українців планували переселяти туди для будівництва та освоєння тих територій. Так що ждуни,це ваше майбутнє. А у ваших домівках планують жити смердючі кацапи.
14.11.2025 00:11 Відповісти
*****, в ви чого радієте тут в коментарях? То радієте, що в Бамбасі нема води, то що підари на мотоциклах в штурми ходять... Тощо. Тепер от раді, що ждунів в Сибір відправлять. За собою треба слідкувати, в не зловтішатися. Бо тепер і в нас є "мотоциклетні роти", і води в багатьох містах і межах 100 км від лбз немає по кілька днів... То що там про Сибір? Зважаючи на справу "Мідас" ми вже в такому собі Сибіру живемо.
14.11.2025 16:34 Відповісти
 
 