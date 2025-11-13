Кремль готує депортацію українців з ТОТ до Сибіру, - Центр нацспротиву

РФ оголосила старт "Програми розвитку Сибіру" із заявленими інвестиціями €700 млрд і готує до масового переселення мешканців окупованих українських територій.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

Як зазначається, під офіційною обгорткою інвестицій та створення промислових кластерів Кремль планує залучати населення окупованих областей України (Херсонщина, Запоріжжя, Донеччина, Луганщина) для освоєння регіонів Сибіру та Далекого Сходу.

У ЦНС наголошують, що Сибір спустошений, молодь масово виїжджає, а мобілізація виснажила кадровий резерв РФ, тож Москва нібито розглядає новоокуповані території як джерело робочої сили.

Списки на депортацію

Центр повідомляє про службові листи, які надходять до місцевих адміністрацій, шкіл, лікарень і комунальних підприємств із позначкою "терміново": керівників начебто змушують надавати списки "необтяжених сімейними обставинами співробітників" для можливих довгострокових відряджень у Далекий Схід і Ангаро-Єнісейський макрорегіон. Такі формулювання, за версією аналітиків, визначають вразливі категорії населення, яких простіше депортувати без значного суспільного резонансу.

Експерти проводять паралелі з радянськими "організованими наборами" 1940-1950-х років, коли відбувалися масові примусові депортації інших народів. На думку аналітиків, етапи механізму виглядають так: паспортизація - відрядження під виглядом добровільних ініціатив - державні програми переселення - остаточна демографічна заміна. Якщо ці висновки справдяться, "Програма розвитку Сибіру" слугуватиме не стільки економічним проєктом, скільки інструментом м’якої асиміляції та демографічної реінженерії.

