Наслідки ворожих обстрілів Херсонщини: троє людей загинули та дев’ятеро поранені. ФОТОрепортаж

Російська армія продовжує терор мирного населення Херсонської області. Протягом минулої доби росіяни застосовували артилерію, дрони різних типів, а також скиди з БПЛА.

Про це повідомляє ГУ Нацполіції в Херсонській області, передає Цензор.НЕТ.

Руйнування внаслідок атак

Під вогнем перебували Херсон, Антонівка, Придніпровське, Кізомис, Білозерка, Станіслав, Наддніпрянське, Садове, Зеленівка, Дніпровське, Софіївка, Комишани, Микільське, Шостакове, П’ятихатки, Суханове, Брускинське, Борозенське, Трифонівка, Архангельське.



Ворожі удари призвели до руйнувань 39 приватних та семи багатоквартирних будинків, газопроводів, трьох автомобілів, лінії електропередачі, комунального закладу, маршрутного автобуса, службового автомобіля поліції, торговельного кіоску, гаража.

Зокрема, у Дніпровському районі Херсона росіяни вдарили FPV-дроном по маршрутному автобусу. Транспорт зазнав пошкоджень. На щастя, ніхто не постраждав.

В Антонівці FPV-дрон атакував службовий автомобіль патрульної поліції. Внаслідок удару транспортний засіб знищено.

Вранці в Білозерці артилерійським снарядом пошкоджено приватний будинок.

Загиблі та поранені

Вранці російські війська з артилерії обстріляли Дніпровський район Херсона. Внаслідок цього загинула 88-річна місцева жителька , пошкоджено гараж та автомобіль.

У Микільському в результаті артобстрілу загинув 37-річний місцевий житель.

У Білозерці артилерійський снаряд влучив у приватний будинок. Внаслідок цього постраждав 53-річний чоловік . Його зі струсом мозку госпіталізували.

Через ворожі артилерійські обстріли Центрального району Херсона поранення дістала 51-річна жінка . Постраждалу з осколковим пораненням голови доставили до лікарні. Також до лікарні звернувся 70-річний чоловік з акубаротравмою та втратою слуху.

У Корабельному районі в результаті масованого артобстрілу загинув 75-річний місцевий житель. Ще двоє чоловіків дістали поранень . 72-річний зазнав поранення черевної стінки, 57-річного з важкими травмами грудей і кінцівок у тяжкому стані доставили до лікарні. Пошкоджено п'ять приватних і один багатоквартирний будинок.

Вдень у Корабельному районі Херсона артилерійським обстрілом пошкоджено два приватні будинки. Постраждала 84-річна жінка . У неї акубаротравма та гіпертонічний криз. Поліцейські доставили жінку лікарні.

Вдень у Комишанах через ворожі артилерійські обстріли тяжко поранено 61-річну жінку . Вона дістала проникаючу черепно-мозкову травму. Поліцейські евакуювали її до медзакладу.

Ввечері у Херсоні ворожий дрон скинув вибухівку на 56-річного місцевого жителя. Чоловік дістав осколкові поранення спини, рук і голови. Пізніше 37-річний місцевий житель також постраждав від скиду. Він самостійно звернувся до медзакладу. Лікарі діагностували уламкові поранення стегна та передпліччя. Призначено амбулаторне лікування.

