Рашисти атакували у Херсоні швидку, що прибула на виклик: постраждали медики

Ввечері 16 листопада, близько 22:30, російські військові вдарили по Дніпровському району Херсону безпілотником.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській обласній прокуратурі.

Вибуховий пристрій скинули на автомобіль швидкої медичної допомоги, що прибула на виклик.

У результаті атаки постраждав фельдшер та водій карети швидкої.

За інформацією Херсонської ОВА, 64-річний водій дістав вибухову травму та уламкові поранення кінцівок. У 32-річного фельдшера — контузія, вибухова й закрита черепно-мозкова травми.

Стан обох постраждалих - легкий. Їм надали медичну допомогу та відпустили на амбулаторне лікування.

Також внаслідок атаки пошкоджено два автомобілі швидкої допомоги.

Удари по Херсонщині за добу

Як повідомив начальник ОВА Олександр Прокудін, минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Придніпровське, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Берислав, Золота Балка, Монастирське, Червоний Маяк, Дудчани, Львове, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

Російські військові били по критичній, транспортній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили багатоповерхівку та 2 приватні будинки. Також окупанти понівечили господарчу споруду, карети швидкої допомоги, приватний автомобіль та газогін.Виток газу перекрито, загроз та пожеж наразі немає.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 11 - дістали поранення.

