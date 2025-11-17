УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10093 відвідувача онлайн
Новини Атака БпЛА на Ізюм
636 3

Ворог вдарив по об’єктах енергоінфраструктури Ізюму, постраждала 14-річна дівчинка

Ізюм Харківської області залишився без електропостачання через обстріл

Ввечері 16 листопада російські загарбники вдарили чотирма "шахедами" по об'єктах енергетичної інфраструктури Ізюму Харківської області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МВА.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Унаслідок атаки на всій території громади відсутнє електропостачання, крім населених пунктів Левківського старостату. Фахівці проводять відновлювальні роботи, однак точний час подачі електроенергії наразі не відомо.

Станом на зараз відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. У неї спостерігається гостра реакція на стрес, їй надано необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар по Запоріжжю 18 серпня: у лікарні померла жінка

Відновлення електроенергії

Згодом в Ізюмській МВА повідомили,  що у громаді почало поступово відновлюється електропостачання.

"Енергетики продовжують працювати над подальшим усуненням аварійної ситуації", - зазначили у МВА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Рашисти атакували у Херсоні швидку, що прибула на виклик: постраждали медики

Автор: 

обстріл (34227) Ізюм (362) Харківська область (2771) Ізюмський район (227)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Скоро зеЛєнка за3,14зд@чить лікарню за 1 ярд і все буде добре. Нафіга їм там укриття, захист інфраструктури, збудуймо новий шпиталь! ХЕЗнає хто там працювати буде, але то таке: зате нове дорге обладнання і палати нові...(сарказм бл@)
показати весь коментар
17.11.2025 09:13 Відповісти
будувати не будуть просто гроші с3.14дять....
показати весь коментар
17.11.2025 09:20 Відповісти
Чергова "Лікарня майбутнього"
показати весь коментар
17.11.2025 09:14 Відповісти
 
 