Ворог вдарив по об’єктах енергоінфраструктури Ізюму, постраждала 14-річна дівчинка
Ввечері 16 листопада російські загарбники вдарили чотирма "шахедами" по об'єктах енергетичної інфраструктури Ізюму Харківської області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в МВА.
"Унаслідок атаки на всій території громади відсутнє електропостачання, крім населених пунктів Левківського старостату. Фахівці проводять відновлювальні роботи, однак точний час подачі електроенергії наразі не відомо.
Станом на зараз відомо про постраждалу 14-річну дівчинку. У неї спостерігається гостра реакція на стрес, їй надано необхідну допомогу", - йдеться в повідомленні.
Відновлення електроенергії
Згодом в Ізюмській МВА повідомили, що у громаді почало поступово відновлюється електропостачання.
"Енергетики продовжують працювати над подальшим усуненням аварійної ситуації", - зазначили у МВА.
