Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю: загинуло 2 людини, є пошкодження. ФОТОрепортаж
Двоє людей загинули у Нікополі Дніпропетровської області, по місту ворог вдарив артилерією.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.
Жертви
За даними ОВА, атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка.
Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно.
Пошкодження
Через ворожий удар понівечено багатоповерхівки, магазини та перукарню.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль