УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13987 відвідувачів онлайн
Новини Фото Обстріли Нікопольщини
548 0

Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю: загинуло 2 людини, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Двоє людей загинули у Нікополі Дніпропетровської області, по місту ворог вдарив артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви

За даними ОВА, атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка. 

Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкодження

Через ворожий удар понівечено багатоповерхівки, магазини та перукарню.

Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу
Нікополь після обстрілу

Автор: 

обстріл (34256) жертви (1983) Нікополь (1554) Дніпропетровська область (5072) Нікопольський район (782)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 