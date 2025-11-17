Рашисти вдарили з артилерії по Нікополю: загинуло 2 людини, є пошкодження. ФОТОрепортаж

Двоє людей загинули у Нікополі Дніпропетровської області, по місту ворог вдарив артилерією.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко, інформує Цензор.НЕТ.

Жертви

За даними ОВА, атака обірвала життя 76-річної жінки та 51-річного чоловіка.

Одна жінка через цей обстріл постраждала. Її госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ще один чоловік отримав поранення внаслідок удару FPV-дроном. Лікуватиметься амбулаторно.

Пошкодження

Через ворожий удар понівечено багатоповерхівки, магазини та перукарню.













