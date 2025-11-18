Внаслідок обстрілу Харківщини постраждали 9 людей, - ОВА

У ніч на 18 листопада російські війська завдали ракетного удару по населеному пункту Берестин у Харківській області. Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубів, інформує Цензор.НЕТ.

За попередніми даними, внаслідок атаки постраждали 9 людей, серед яких 16-річний підліток.

На місці події працюють рятувальні служби ДСНС. Інформація про масштаби руйнувань та наслідки обстрілу уточнюється.

Атака на Дніпро

Також у ніч проти 18 листопада рашисти атакували безпілотниками Дніпро. У місті пролунали вибухи і сталися пожежі.

Інформацію про масштаби руйнувань уточнюють. Моніторингові ресурси повідомляли, що місто зазнало одночасних ударів з кількох напрямків, і в повітрі перебували до трьох десятків ворожих дронів.

Також раніше безпілотники РФ вдарили по цивільному авто на Сумщині: загинув 60-річний водій, а ще ворог вдарив по об’єктах енергоінфраструктури Ізюму, постраждала 14-річна дівчинка.

