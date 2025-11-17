Рашисти завдали ракетних ударів по Балаклії: три людини загинули. ФОТО

Вночі 17 листопада російські загарбники атакували Балаклію ракетами. Три людини загинули, серед постраждалих є діти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.

"По центру міста Балаклія ворогом завдано 2 ракетні удари. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками", - йдеться в повідомленні.

Загиблі та поранені

За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по м. Балаклія загинули три людини.

Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них - діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування.

"На жаль, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити", - зазначив Карабанов.

