Рашисти завдали ракетних ударів по Балаклії: три людини загинули. ФОТО
Вночі 17 листопада російські загарбники атакували Балаклію ракетами. Три людини загинули, серед постраждалих є діти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив начальник Балаклійської МВА Віталій Карабанов.
"По центру міста Балаклія ворогом завдано 2 ракетні удари. Влучання сталося поряд з багатоквартирними будинками", - йдеться в повідомленні.
Загиблі та поранені
За попередньою інформацією, внаслідок нічного ракетного удару по м. Балаклія загинули три людини.
Ще 10 осіб зазнали поранень, серед них - діти 2011, 2007 та 2010 року народження. Девʼять постраждалих госпіталізовані, одна людина отримує медичну допомогу амбулаторно. Усім надається необхідне лікування.
"На жаль, виклики щодо можливих постраждалих продовжують надходити", - зазначив Карабанов.
