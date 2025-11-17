Рашисты нанесли ракетные удары по Балаклее: три человека погибли. ФОТО

Ночью 17 ноября российские захватчики атаковали Балаклею ракетами. Три человека погибли, среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

"По центру города Балаклея врагом нанесен 2 ракетных удара. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами", - говорится в сообщении.

Погибшие и раненые

По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по г. Балаклея погибли три человека.

Еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение.

"К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать", - отметил Карабанов.

