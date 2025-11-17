РУС
Рашисты нанесли ракетные удары по Балаклее: три человека погибли. ФОТО

Ночью 17 ноября российские захватчики атаковали Балаклею ракетами. Три человека погибли, среди пострадавших есть дети.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник Балаклейской ГВА Виталий Карабанов.

"По центру города Балаклея врагом нанесен 2 ракетных удара. Попадание произошло рядом с многоквартирными домами", - говорится в сообщении.

Читайте также: Оккупанты в течение дня атаковали два района Днепропетровской области: пострадали шесть человек. ФОТОрепортаж

Погибшие и раненые

По предварительной информации, в результате ночного ракетного удара по г. Балаклея погибли три человека.

Еще 10 человек получили ранения, среди них - дети 2011, 2007 и 2010 года рождения. Девять пострадавших госпитализированы, один человек получает медицинскую помощь амбулаторно. Всем оказывается необходимое лечение.

"К сожалению, вызовы о возможных пострадавших продолжают поступать", - отметил Карабанов.

Трое погибших и раненые дети: РФ нанесла ракетный удар по Балаклее

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские БПЛА атаковали Харьковскую область: две громады остались без электроснабжения

обстрел (30504) Балаклея (276) Харьковская область (1892) Изюмский район (159)
Рашисти - це здичавілі орки. Тобто гірше орків. Ніколи українці не пробачать злочин здичавілим. НІКОЛИ!
17.11.2025 06:44 Ответить
рашиські варвари не припиняють воювати з мирним населенням ,бодай ви всі виздихали ,коли вже нарешті уб'ют найкривавішого убивцю терориста путіна ця кривава мерзота не має права на існування.
17.11.2025 07:58 Ответить
 
 