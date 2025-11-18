В результате обстрела Харьковщины пострадали 9 человек, - ОВА
В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.
По предварительным данным, в результате атаки пострадали 9 человек, среди которых - 16-летний подросток.
На месте происшествия работают спасательные службы ГСЧС. Информация о масштабах разрушений и последствиях обстрела уточняется.
Атака на Днепр
Также в ночь на 18 ноября рашисты атаковали беспилотниками Днепр. В городе прогремели взрывы и произошли пожары.
Информация о масштабах разрушений уточняется. Мониторинговые ресурсы сообщали, что город подвергся одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе находились до трех десятков вражеских дронов.
Также ранее беспилотники РФ ударили по гражданскому автомобилю в Сумской области: погиб 60-летний водитель, а еще враг ударил по объектам энергоинфраструктуры Изюма, пострадала 14-летняя девочка.
