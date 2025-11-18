РУС
Новости Атака беспилотников на Харьковщину
530 1

В результате обстрела Харьковщины пострадали 9 человек, - ОВА

атака россиян на Днепр 18 ноября

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин в Харьковской области. Об этом сообщил глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

По предварительным данным, в результате атаки пострадали 9 человек, среди которых - 16-летний подросток.

На месте происшествия работают спасательные службы ГСЧС. Информация о масштабах разрушений и последствиях обстрела уточняется.

Атака на Днепр

Также в ночь на 18 ноября рашисты атаковали беспилотниками Днепр. В городе прогремели взрывы и произошли пожары.

Информация о масштабах разрушений уточняется. Мониторинговые ресурсы сообщали, что город подвергся одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе находились до трех десятков вражеских дронов.

Также ранее беспилотники РФ ударили по гражданскому автомобилю в Сумской области: погиб 60-летний водитель, а еще враг ударил по объектам энергоинфраструктуры Изюма, пострадала 14-летняя девочка.

Харьковская область (1898) Берестинский район (6) Красноград (1)
