Удар по Берестину: в больнице умерла 17-летняя девушка
В результате российской атаки по Берестину Харьковской области в больнице умерла 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.
"На данный момент известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин.
На месте происшествия работают спасательные службы ГСЧС. Информация о масштабах разрушений и последствиях обстрела уточняется.
Ночные атаки РФ
Также в ночь на 18 ноября рашисты атаковали беспилотниками Днепр. В городе прогремели взрывы и произошли пожары.
Информация о масштабах разрушений уточняется. Мониторинговые ресурсы сообщали, что город подвергся одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе находились до трех десятков вражеских дронов.
По предварительной информации, в Днепре поврежден многоэтажный дом, есть раненые.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль