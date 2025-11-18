Удар по Берестину: в больнице умерла 17-летняя девушка

В результате российской атаки по Берестину Харьковской области в больнице умерла 17-летняя девушка, получившая тяжелые ранения.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Олег Синегубов.

"На данный момент известно о 9 пострадавших, семеро из которых - госпитализированы с взрывными травмами. Еще два человека получили острую реакцию на стресс", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

В ночь на 18 ноября российские войска нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин.

На месте происшествия работают спасательные службы ГСЧС. Информация о масштабах разрушений и последствиях обстрела уточняется.

Ночные атаки РФ

Также в ночь на 18 ноября рашисты атаковали беспилотниками Днепр. В городе прогремели взрывы и произошли пожары.

Информация о масштабах разрушений уточняется. Мониторинговые ресурсы сообщали, что город подвергся одновременным ударам с нескольких направлений, и в воздухе находились до трех десятков вражеских дронов.

По предварительной информации, в Днепре поврежден многоэтажный дом, есть раненые.

