Рашисты нанесли артиллерийский удар по Никополю: погибли 2 человека, есть повреждения. ФОТОрепортаж
Два человека погибли в Никополе Днепропетровской области, по городу враг нанес артиллерийский удар.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.
Жертвы
По данным ОГА, атака унесла жизни 76-летней женщины и 51-летнего мужчины.
Одна женщина в результате этого обстрела пострадала. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в результате удара FPV-дроном. Будет лечиться амбулаторно.
Повреждения
Из-за вражеского удара повреждены многоэтажки, магазины и парикмахерская.
