Рашисты нанесли артиллерийский удар по Никополю: погибли 2 человека, есть повреждения. ФОТОрепортаж

Два человека погибли в Никополе Днепропетровской области, по городу враг нанес артиллерийский удар.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Днепропетровской ОГА Владислав Гайваненко, информирует Цензор.НЕТ.

Жертвы

По данным ОГА, атака унесла жизни 76-летней женщины и 51-летнего мужчины.

Одна женщина в результате этого обстрела пострадала. Ее госпитализировали в состоянии средней тяжести. Еще один мужчина получил ранения в результате удара FPV-дроном. Будет лечиться амбулаторно.

Повреждения

Из-за вражеского удара повреждены многоэтажки, магазины и парикмахерская.













