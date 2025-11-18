Враг атаковал железнодорожную инфраструктуру Днепра: разрушено депо, поврежден вокзал. ФОТОрепортаж

Ночью 18 ноября войска РФ нанесли удар по железнодорожной инфраструктуре в Днепре.

Об этом сообщил в телеграм-канале вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Поражено пригородное депо

По его словам, - к счастью, без пострадавших.

Критические повреждения десятками БПЛА понесло пригородное депо, которое обслуживает пассажирские электропоезда региона.

"Второй раз за время большой войны враг массированно бьет по нему. Существенно разрушен основной ремонтный цех. Поврежден вокзал в Днепре. Уже начата разборка завалов, оперативное восстановление", - говорится в сообщении.









Как курсирует электротранспорт?

Несмотря на это, утренние электрички из Днепра отправлены по расписанию.

Удары по железной дороге в Харьковской области

Также, по словам Кулебы, враг нанес удары по ряду железнодорожных станций в Харьковской области.

В Берестине травмирован железнодорожник, ему оказали всю необходимую медицинскую помощь. Повреждены вагоны и другая инфраструктура четырех станций.

Террористические удары прицельно направлены на уничтожение логистической системы. Но несмотря на обстрелы, мы делаем все возможное, чтобы поддерживать сообщение между громадами, оперативно восстанавливать полноценное движение по всем направлениям.

