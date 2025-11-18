Враг атаковал Украину 114 БПЛА и ракетами "Искандер-М": ПВО сбила 101 дрон, - Воздушные силы. ИНФОГРАФИКА
С вечера 17 ноября российские захватчики атаковали территорию Украины четырьмя баллистическими ракетами "Искандер-М" из Ростовской и Воронежской областей и 114 ударными БПЛА типа Shahed, "Гербера" и беспилотниками других типов. Пуски дронов зафиксированы из Курска, Орла, Миллерово, Приморск-Ахтарска и мыса Чауда в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили в Воздушных силах ВСУ.
Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Результат работы ПВО
По предварительным данным, по состоянию на 08:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 101 вражеский БПЛА типа Shahed, "Гербера" и дроны других типов на севере, юге и востоке страны.
Зафиксировано попадание 4 ракет и 13 ударных БПЛА на 15 локациях, а также падение сбитых (обломки) на 2 локациях.
Обстрел 17-18 ноября
Вечером 17 ноября российские захватчики нанесли ракетный удар по населенному пункту Берестин в Харьковской области. 17-летняя девушка получила тяжелые ранения - она умерла в больнице. Также пострадали 9 человек. Семеро из них госпитализированы с взрывными травмами.
Ночью враг массированно атаковал Днепр дронами: пострадали два человека: 59-летняя женщина и 67-летний мужчина госпитализированы в состоянии средней тяжести, возникли многочисленные пожары.
Повреждены двухэтажное здание СМИ, транспортное и частное предприятия, админздание, СТО, магазины и киоски, заведение общественного питания, инфраструктура, 6 многоквартирных домов, гаражи и более 20 автомобилей.
Также о последствиях российских обстрелов заявили в АО "Укрзалізниця". Из-за ночных ударов врага по Харьковской области частично изменено движение ряда поездов. В Днепре поврежден ряд вагонов и железнодорожной инфраструктуры
