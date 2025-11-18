Сутки на Донетчине: два человека пострадали в результате ударов России. ФОТОрепортаж
Россияне обстреляли Краматорский и Бахмутский районы: ранены два человека, повреждены дома, автомобили, инфраструктура.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.
Краматорский район
В Райгородке Николаевской громады повреждена линия электропередач. В Андреевке поврежден дом.
Трижды россияне нанесли удары по Краматорску - ранили гражданское лицо, повредили частный дом и три автомобиля.
В Кондратовке Дружковской громады вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль – ранен один человек.
Дружковку оккупанты атаковали тремя FPV-дронами – повредили учебное заведение, критическую инфраструктуру и гражданский автомобиль.
На Славянск враг направил два БПЛА "Герань-2" – повреждены два частных дома.
В Николаевке в результате попадания БПЛА "Италмас" есть повреждения на объекте инфраструктуры.
Бахмутский район
В Сиверске повреждены 5 домов.
