РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10695 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Донетчины
377 0

Сутки на Донетчине: два человека пострадали в результате ударов России. ФОТОрепортаж

Россияне обстреляли Краматорский и Бахмутский районы: ранены два человека, повреждены дома, автомобили, инфраструктура.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщили начальник ОВА Вадим Филашкин и полиция области.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Краматорский район

В Райгородке Николаевской громады повреждена линия электропередач. В Андреевке поврежден дом.

Трижды россияне нанесли удары по Краматорску - ранили гражданское лицо, повредили частный дом и три автомобиля.

В Кондратовке Дружковской громады вражеский FPV-дрон попал в гражданский автомобиль – ранен один человек.

Дружковку оккупанты атаковали тремя FPV-дронами – повредили учебное заведение, критическую инфраструктуру и гражданский автомобиль.

На Славянск враг направил два БПЛА "Герань-2" – повреждены два частных дома.

В Николаевке в результате попадания БПЛА "Италмас" есть повреждения на объекте инфраструктуры.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Рашисты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивают позиции к востоку от Ямполя, - DeepState

Бахмутский район

В Сиверске повреждены 5 домов.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Под Часовым Яром уничтожена российская штурмовая группа из 14 оккупантов: работа 24-й бригады. ВИДЕО 18+

Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область
Донецкая область

Автор: 

Краматорськ (2480) Донецкая область (12374) Бахмутский район (849) Краматорский район (1233) Северск (216) Дружковка (157) Кондратовка (9) Николаевка (50) Райгородок (22) Славянск (2720)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 