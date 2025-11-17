Рашисты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивают позиции к востоку от Ямполя, - DeepState

Российские захватчики продолжают давление на Лиман по всей серой зоне.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Инфильтрации врага в Лиман удалось предотвратить

"Враг продолжает давление на Лиман по всей серой зоне, но за последнее время удалось более или менее стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное обнаружение и поражение пехоты противника", - говорится в сообщении.

В частности, украинским защитникам удалось предотвратить быструю инфильтрацию оккупантов в Лиман, однако их постоянное давление и количественное превосходство может в любой момент изменить ситуацию.

Также, как отмечают в DeepState, враг начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана.

"Была осуществлена фиксация и ликвидация нескольких групп в районе этих населенных пунктов, а особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пытается обойти Лиман и расширить зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ", - пишут аналитики.

Ситуация к востоку от Ямполя

Кроме этого, DeepState отмечает, что неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где враг затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий.

"В сети скоро, видимо, можно будет наблюдать очередную "победу" от кацапов с демонстрацией тряпок в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка. Но взять они могут исключительно одну щеку, и эта "победа" является очередной акцией флаговтыка", - подытожили в DeepState.

