Новости Боевые действия на Лиманском направлении
478 17

Рашисты продолжают давление на Лиман по всей серой зоне и обустраивают позиции к востоку от Ямполя, - DeepState

На Лиманском направлении сохраняется высокое давление врага

Российские захватчики продолжают давление на Лиман по всей серой зоне.

Об этом пишет мониторинговый проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Инфильтрации врага в Лиман удалось предотвратить

"Враг продолжает давление на Лиман по всей серой зоне, но за последнее время удалось более или менее стабилизировать ситуацию, где осуществляется постоянное обнаружение и поражение пехоты противника", - говорится в сообщении.

В частности, украинским защитникам удалось предотвратить быструю инфильтрацию оккупантов в Лиман, однако их постоянное давление и количественное превосходство может в любой момент изменить ситуацию.

Также, как отмечают в DeepState, враг начал менять свой вектор внимания на юг между Лиманом и Ямполем в направлении Дибровы и Старого Каравана.

"Была осуществлена фиксация и ликвидация нескольких групп в районе этих населенных пунктов, а особенно Дибровы. Сейчас удалось зачистить местность от противника и заблокировать его проход по дороге Лиман-Северск. Противник пытается обойти Лиман и расширить зону своей деятельности, ища все возможные слабые места в обороне СОУ", - пишут аналитики.

Читайте также: Враг концентрирует силы в Ямпольском лесничестве на Славянском направлении, - спикер 11 армейского корпуса Запорожец

Ситуация к востоку от Ямполя

Кроме этого, DeepState отмечает, что неблагоприятной является ситуация к востоку от Ямполя, где враг затягивается в посадки, обустраивает там свои позиции и осуществляет постоянные попытки залезать в поселок, в частности, пользуясь ухудшением погодных условий.

"В сети скоро, видимо, можно будет наблюдать очередную "победу" от кацапов с демонстрацией тряпок в Ямполе с заявлениями о "взятии" поселка. Но взять они могут исключительно одну щеку, и эта "победа" является очередной акцией флаговтыка", - подытожили в DeepState.

Смотрите также: Враг продвинулся вблизи Ямполя, Новомаркового, Ровнополья и Новоуспенского, - DeepState. КАРТЫ

Донецкая область (11351) боевые действия (5163) Краматорский район (856) Лиман (140) Ямполь (27) DeepState (350)
Бо в ЗСУ нема піхоти. Бо зеля сприяв, тому що біля 10 дивізий !!! виїхало (втікло) за кордон. Так вчинити з резервом міг або ворог або самогубец
показать весь комментарий
17.11.2025 22:33 Ответить
та не хвилюйтесь Ви так! У нас немає дивізій....
показать весь комментарий
17.11.2025 22:44 Ответить
нема і не буде, як і 20 корпусів, що опинились за кордоном, разом з 20 тис СЗЧ
показать весь комментарий
17.11.2025 22:47 Ответить
у Вас такі глибокі знання штатної численності - що аж є бажання запитати: А ВИ самі служивий чи прислуговуєте?
показать весь комментарий
17.11.2025 22:49 Ответить
не треба всіх рівняти на себе. Прислуговуй надалі Алі-бабі ибн Дермаку
показать весь комментарий
17.11.2025 22:53 Ответить
Не одним зелей мир мазан .200 тысяч официальных дезертиров из которых 20000 тысяч только за последний месяц тоже внесли в положение на фронте свою изрядную лепту
показать весь комментарий
17.11.2025 22:46 Ответить
А ти сходи і повоюй 4 роки. СЗЧ-шників можуть судити лише такі як я. Таким як ти краще стулити писок.
показать весь комментарий
17.11.2025 22:51 Ответить
Тобі в двері ТЦК стукає. Стрибай у вікно.
показать весь комментарий
17.11.2025 23:04 Ответить
ти за себе турбуйся, дешеве тріпло
показать весь комментарий
17.11.2025 23:05 Ответить
Аргуменуй, жертва Телемарафону.
показать весь комментарий
17.11.2025 23:07 Ответить
ти доведи що 4 роки країну боронив, а не у пивних ховався. адвокат ждунів та дезертирів
показать весь комментарий
17.11.2025 23:10 Ответить
Хм... І як? Ти в Тернах був? Лиман? Ну, побазарити про позиції, та навіть де помитися. Куп'янськ. Де в Куп'янську рік тому можна було помпу чи мастило замовити? А Сумщина, а ну підкажи, в Краснопіллі, нині його вже нема, в який бік з нього до Пожні їхати, в сторону Писарівки чи Сироватки?
Давай, чекаю.
Давай, чекаю.
показать весь комментарий
17.11.2025 23:17 Ответить
Йоханий бабай. А хто верховний головнокомандувач і за сумісництвом диктатор і узурпатор в Україні? Це під його керівництвом і повним контролем всіх гілок влади і відбувається розвал армії, фронту і держави в цілому.
показать весь комментарий
17.11.2025 23:15 Ответить
Мені боляче це казати, але потрібно негайно починати бувати укріплення по Дніпру. Справжні підземні міста, як кацапи будують. Людей нема. В моєму баті-сам я з березня випав з обойми, каліка, але хоча б поки що живий- на даний момент лишилося 67 бійців включно з штабом, плюс трохи іспаномовних дали... Завдання- зберегти бодай щось.
Хай банять. Кажу як є. Зрештою, мене в 2019 вже деактивували, форумчани витягли, коли сказав що історія циклічна і ті українці що в 1919 за допомогою російських ;братів; скинули владу ;буржуєв; уже в 1933 отримали Голодомор. Рівно через 100 років українці знову ж за допомогою російських ;братів; скинули владу ;бариг;. Думайте.
показать весь комментарий
17.11.2025 22:49 Ответить
показать весь комментарий
17.11.2025 23:15 Ответить
Сирський мовчить.
Нема в Україні Зеленського, нема чергових перемог від Сирського.
Генерал-200 молиться, щоб його прізвище не всплило на записах Міндіча.
показать весь комментарий
17.11.2025 22:52 Ответить
 
 