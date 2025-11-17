Рашисти продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовують позиції на схід від Ямполя, - DeepState

Російські загарбники продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Інфільтрації ворога в Лиман вдалося запобігти

"Ворог продовжує тиск на Лиман по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти противника", - йдеться у дописі.

Зокрема, українським захисникам вдалося запобігти швидкій інфільтрації окупантів в Лиман, однак їхній постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.

Також, як зазначають у DeepState, ворог почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану.

"Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ", - пишуть аналітики.

Ситуація на схід від Ямполя

Крім цього, DeepState зазначає, що несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де ворог затягується в посадки, облаштовує там свої позиції і здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.

"У мережі скоро мабуть можна буде спостерігати чергову "перемогу" від кацапів з демонстрацією ганчірок в Ямполі із заявами про "взяття" селища. Але взяти вони можуть виключно одне за щоку і ця "перемога" є черговою акцією флаговтику", - підсумували у DeepState.

