Рашисти продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовують позиції на схід від Ямполя, - DeepState
Російські загарбники продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні.
Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Інфільтрації ворога в Лиман вдалося запобігти
"Ворог продовжує тиск на Лиман по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти противника", - йдеться у дописі.
Зокрема, українським захисникам вдалося запобігти швидкій інфільтрації окупантів в Лиман, однак їхній постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.
Також, як зазначають у DeepState, ворог почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану.
"Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ", - пишуть аналітики.
Ситуація на схід від Ямполя
Крім цього, DeepState зазначає, що несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де ворог затягується в посадки, облаштовує там свої позиції і здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.
"У мережі скоро мабуть можна буде спостерігати чергову "перемогу" від кацапів з демонстрацією ганчірок в Ямполі із заявами про "взяття" селища. Але взяти вони можуть виключно одне за щоку і ця "перемога" є черговою акцією флаговтику", - підсумували у DeepState.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Давай, чекаю.
Хай банять. Кажу як є. Зрештою, мене в 2019 вже деактивували, форумчани витягли, коли сказав що історія циклічна і ті українці що в 1919 за допомогою російських ;братів; скинули владу ;буржуєв; уже в 1933 отримали Голодомор. Рівно через 100 років українці знову ж за допомогою російських ;братів; скинули владу ;бариг;. Думайте.
Нема в Україні Зеленського, нема чергових перемог від Сирського.
Генерал-200 молиться, щоб його прізвище не всплило на записах Міндіча.