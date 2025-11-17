Новини Бойові дії на Лиманському напрямку
Рашисти продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні та облаштовують позиції на схід від Ямполя, - DeepState

На Лиманському напрямку зберігається високий тиск ворога

Російські загарбники продовжують тиск на Лиман по всій сірій зоні.

Про це пише моніторинговий проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Інфільтрації ворога в Лиман вдалося запобігти

"Ворог продовжує тиск на Лиман по всій сірій зоні, але за останній час вдалося більш-менш стабілізувати ситуацію, де здійснюється постійне виявлення та ураження піхоти противника", - йдеться у дописі.

Зокрема, українським захисникам вдалося запобігти швидкій інфільтрації окупантів в Лиман, однак їхній постійний тиск та кількісна перевага може в будь-який момент змінити ситуацію.

Також, як зазначають у DeepState, ворог почав змінювати свій вектор уваги на південь між Лиманом та Ямполем в напрямку Діброви та Старого Каравану.

"Було здійснено фіксацію та ліквідацію кількох груп в районі цих населених пунктів, а особливо Діброви. Наразі вдалося зачистити місцевість від противника та заблокувати його прохід по дорозі Лиман-Сіверськ. Противник пробує обходити Лиман та розширювати зону своєї діяльності, шукаючи всі можливі слабкі місця в обороні СОУ", - пишуть аналітики.

Ситуація на схід від Ямполя

Крім цього, DeepState зазначає, що несприятливою є ситуація на схід від Ямполя, де ворог затягується в посадки, облаштовує там свої позиції і здійснює постійні спроби залазити в селище, зокрема, користуючись погіршенням погодних умов.

"У мережі скоро мабуть можна буде спостерігати чергову "перемогу" від кацапів з демонстрацією ганчірок в Ямполі із заявами про "взяття" селища. Але взяти вони можуть виключно одне за щоку і ця "перемога" є черговою акцією флаговтику", - підсумували у DeepState.

Донецька область бойові дії Краматорський район Лиман Ямпіль DeepState
Топ коментарі
Мені боляче це казати, але потрібно негайно починати бувати укріплення по Дніпру. Справжні підземні міста, як кацапи будують. Людей нема. В моєму баті-сам я з березня випав з обойми, каліка, але хоча б поки що живий- на даний момент лишилося 67 бійців включно з штабом, плюс трохи іспаномовних дали... Завдання- зберегти бодай щось.
Хай банять. Кажу як є. Зрештою, мене в 2019 вже деактивували, форумчани витягли, коли сказав що історія циклічна і ті українці що в 1919 за допомогою російських ;братів; скинули владу ;буржуєв; уже в 1933 отримали Голодомор. Рівно через 100 років українці знову ж за допомогою російських ;братів; скинули владу ;бариг;. Думайте.
17.11.2025 22:49 Відповісти
А ти сходи і повоюй 4 роки. СЗЧ-шників можуть судити лише такі як я. Таким як ти краще стулити писок.
17.11.2025 22:51 Відповісти
Сирський мовчить.
Нема в Україні Зеленського, нема чергових перемог від Сирського.
Генерал-200 молиться, щоб його прізвище не всплило на записах Міндіча.
17.11.2025 22:52 Відповісти
Бо в ЗСУ нема піхоти. Бо зеля сприяв, тому що біля 10 дивізий !!! виїхало (втікло) за кордон. Так вчинити з резервом міг або ворог або самогубец
17.11.2025 22:33 Відповісти
та не хвилюйтесь Ви так! У нас немає дивізій....
17.11.2025 22:44 Відповісти
нема і не буде, як і 20 корпусів, що опинились за кордоном, разом з 20 тис СЗЧ
17.11.2025 22:47 Відповісти
у Вас такі глибокі знання штатної численності - що аж є бажання запитати: А ВИ самі служивий чи прислуговуєте?
17.11.2025 22:49 Відповісти
не треба всіх рівняти на себе. Прислуговуй надалі Алі-бабі ибн Дермаку
17.11.2025 22:53 Відповісти
Не одним зелей мир мазан .200 тысяч официальных дезертиров из которых 20000 тысяч только за последний месяц тоже внесли в положение на фронте свою изрядную лепту
17.11.2025 22:46 Відповісти
17.11.2025 22:51 Відповісти
Тобі в двері ТЦК стукає. Стрибай у вікно.
17.11.2025 23:04 Відповісти
ти за себе турбуйся, дешеве тріпло
17.11.2025 23:05 Відповісти
Аргуменуй, жертва Телемарафону.
17.11.2025 23:07 Відповісти
ти доведи що 4 роки країну боронив, а не у пивних ховався. адвокат ждунів та дезертирів
17.11.2025 23:10 Відповісти
Хм... І як? Ти в Тернах був? Лиман? Ну, побазарити про позиції, та навіть де помитися. Куп'янськ. Де в Куп'янську рік тому можна було помпу чи мастило замовити? А Сумщина, а ну підкажи, в Краснопіллі, нині його вже нема, в який бік з нього до Пожні їхати, в сторону Писарівки чи Сироватки?
Давай, чекаю.
17.11.2025 23:17 Відповісти
що про оборону Кульбакіно скажеш, або про видбиття десанту кацапів у якому селі на Чорноморському узбережжі та у Темводі у 22 р. Розповідай
17.11.2025 23:27 Відповісти
Я більш конкретні запитання задав. Ти перший почав. Ти ж не єврей? Відповідай. Хоча б на одне питання. Особисто я в Миколаївських запеклих боях участі не приймав. Знаю що там поліція відпрацювала.
17.11.2025 23:33 Відповісти
А ти адвокат єлдака і зєльоного лідора? Чи просто притрушений перемогун диванно-штурмових військ з відстрочкою чи бронею?
17.11.2025 23:18 Відповісти
те впевнений? усяка шмакодявка ще й рота розкривати буде. Геть в буду зелена шістка
17.11.2025 23:22 Відповісти
Бот на ставці в Фьодорова він. Хоча, ботоферму "Зе!-діджітал; зараз Подоляку передали.
17.11.2025 23:23 Відповісти
відразу бачит бовдува. Нема до чого докапатися то давай про прозивише. Каракай це турецьке або татарьске? буду тебе звати чорний кал
17.11.2025 23:32 Відповісти
Дурнику, Фьодоров- куратор ботоферми Зе!-діджітал; 2019 року. Його боти і зараз працюють. Я просто кажу що ти, як побєдун, або працюєш на ЗЕ, або ж просто передивився телемаравону.
17.11.2025 23:36 Відповісти
ти часом не контужений? Бо тільки у двох випадках можливо нести таку дурість - контузія або суцільна тупізна. Де ти прочитав по перемоги? Що таке телемарахфон? Це така собі пілорама на український лад? Ну тоді не дивно що в тебе із головою не все гаразд
18.11.2025 05:08 Відповісти
Йоханий бабай. А хто верховний головнокомандувач і за сумісництвом диктатор і узурпатор в Україні? Це під його керівництвом і повним контролем всіх гілок влади і відбувається розвал армії, фронту і держави в цілому.
17.11.2025 23:15 Відповісти
17.11.2025 22:49 Відповісти
17.11.2025 23:15 Відповісти
З тебе броь знімають, чи відстрочка закінчується? А в зсу категорично не хочеться, а любімий прєзідєнт болт клав на твої проблеми і решти мудрого народу? Співчуваю.
17.11.2025 23:22 Відповісти
ти глухий? команда була "в буду!"
17.11.2025 23:34 Відповісти
17.11.2025 22:52 Відповісти
Сирського там точно не має, він не в темі. Тупий солдафон. Рилом не вийшов серед уважаємих людей бабло шинкувати.
17.11.2025 23:25 Відповісти
я б так категорично не писав би, ще тема з дронами на підході, а там бабла і ,,бумажних,,, використаних по рашці дронів я переконаний як зірок на небі.
18.11.2025 06:03 Відповісти
Погоджуюсь. Але сирський взірець тупості. Там без нього є кому мутити. Безумовно, він формально покриває всі мутки з крадіжкою грошей в зсу, бо він головнокомандувач. Але чи йому щось давали за це, чи він просто за посаду і якісь власні корупційні плюшки це робить?
18.11.2025 10:05 Відповісти
 
 