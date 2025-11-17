Війська РФ просунулися поблизу Ямполя, Новомаркового, Рівнопілля та Новоуспенівського, - DeepState. КАРТИ

Ямпіль карта

Війська РФ мають просування на території Донецької та Запорізької областей.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Ворог просунувся поблизу Ямполя (село Краматорського району Донецької області), Новомаркового (село Краматорського району Донецької області), Рівнопілля (село Пологівського району Запорізької області) та Новоуспенівського (село у Гуляйпільському районі Запорізької області)", - йдеться у повідомленні.

Ямпіль карта
Ямпіль 

Новомаркове карта
Рівнопілля 

Новоуспенівське карта
Новоуспенівське

Топ коментарі
ЗЕЧМО робить все щоб знищити нас українців. ВСІ ВОНИ то громадяни Ізраїля - їм на нас ТАК ПОФІГУ, як на сніг в Сибірі
показати весь коментар
17.11.2025 14:34 Відповісти
Цікаво скільки треба подібних ситуацій аби змінити все командування армією?!
Чи все йде по узгодженому плану, і не поплану було тільки звільнення Херсону?!
показати весь коментар
17.11.2025 14:37 Відповісти
На Гуляйпільському напрямку ситуація критична. Яка терміново вимагає значного підсилення артилерією, розрахунками фпв-дронів, РЕБ-РЕР та піхотними резервами другої (і останньої! перед Запоріжжям) лінії оборони на висотах на західному березі річки Ганчур по дирекції Покровське-Гуляйполе ! Шоби можна було стабілізувати передню лінію бойового зіткнення Данилівка-Солодке-Рівнопілля-Затишшя. Бо якщо цього не зробити, то рашистська піхота за тиждень-два подолає 10 кілометрів і широким фронтом підійде до річки, форсує її та захопить цю останню оборонну лінію.
І станеться так, як це зобразив мілітари-блогер Clement_molin на своїй карті:

https://pbs.twimg.com/media/G54R1W3XUAAymiR?format=jpg&name=small

На цій карті-схемі видно, що ця остання (!) лінія оборони прикриває всю Запорізьку область зі сходу. А от інших ліній оборони на схід від Вільнянська та Комишувахи більше ніж через рік після захоплення ворогом Великої Новосілки так і не було побудовано .
Тож, якщо не дай Боже допустити подальше просування ворожої піхоти і форсування нею річки Гайчур, то усі інженерно-фортифікаційні споруди, які розміщені на півдні Запорізької області, будуть вже не потрібні, бо ворог їх просто обійде північніше зі сходу.
показати весь коментар
17.11.2025 16:01 Відповісти
"змінити все командування армією" нічого не змінить без зміни верховного блазня. Армійське керівництво лише виконує його накази. А поки народ підтримує блазня, його ніхто не змінить. Народ все влаштовує.
показати весь коментар
17.11.2025 14:50 Відповісти
Я так не думаю.
Можливо я помиляюся і це тільки в моїй уяві, але мені здається що зараз повний хаос і кожен призначенець виключно собі хазяїн, що хоче то і творить
показати весь коментар
17.11.2025 14:58 Відповісти
Як за місяць могли втекти 21.6 тис. військових, ось стаття, там і причини в каментах (посилання на фотогалерею з ДВРЗ, де хтось пише, що саме там від такого ставлення у нього виникло бажання йти в СЗЧ), але як таке можливо, я не уявляю.

https://censor.net/ua/comments/locate/3583784/73584f0f-4e08-454e-8480-a7c48fcfeaec
показати весь коментар
17.11.2025 15:06 Відповісти
Де всі ці люди і як вони їхали через блокпости?
показати весь коментар
17.11.2025 15:10 Відповісти
Треба кардинально змінювати політику мобілізації, припиняти хапати хворих, обмежено придатних і придатних для тилу відправляти в тил, а тих блатних, що там сидять, на фронт, разом із 50-70% поліцейських і взагалі силовиків, 100% муніципальної охорони і міської варти, молодих відставників, 80% охоронців і викликати всіх офіцерів, які не мають бойового досвіду і не можуть підтвердити свої знання і вміння і 4 роки не приймали ніякої участі у війні, розжалувати і відправити простими піхотинціями, тих, що вже втекли закордон, хоча б теж розжалувати і позбавити ранніх пенсій, якщо такі отримують... А поки що все навпаки.
https://www.pravda.com.ua/articles/2025/06/16/7517270/
От і маємо!
показати весь коментар
17.11.2025 15:15 Відповісти
Українську армію можуть https://www.politico.eu/article/ukrainian-troops-could-help-defend-the-eu-says-defense-commissioner/ відправити захищати східні кордони ЄС від рф, коли війна в Україні закінчиться миром, - єврокомісар з питань оборони Андрюс Кубілюс

З якого це перепугу? Вони зовсім довбанулись? Чи хтось у нас давав присягу захищати інші країни? Уявили нас безправниими рабами, а себе хазяями? Люди, що це робиться?
І так гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, а віддуваємось одні ми.
показати весь коментар
17.11.2025 15:48 Відповісти
А ми хочемо, щоб увесь ВПК країн НАТО працював на наш фронт.
На відміну від Європи, яка хоче "після війни", ми "хитаємо" на "вже зараз".
показати весь коментар
17.11.2025 15:57 Відповісти
Не сильно вони працюють, нормальної далекобійної зброї нема, до того ж, ми її вже купуємо, за кредитні гроші, які доведеться ще повертати, і за гроші від заморожених російських активів. Солдат нам ніхто не відправляє і не збирається.
показати весь коментар
17.11.2025 16:32 Відповісти
Ну так і в статті теж суцільні хотєлкі.
could help deter a Russian attack
If the fighting in Ukraine is ended with a peace deal, Ukrainian troops could be sent to help defend the EU's eastern borders against Russia
It would be good that a battle-tested Ukraine army, after peace has been established in Ukraine, would be ready to be present in all the countries of our frontier region
показати весь коментар
17.11.2025 16:34 Відповісти
Хоча за Будапештським меморандумом вони мали б нас захищати, а не навпаки. І он як був лендліз, для союзу робили всю зброю. наприклад, було поставлено 15 тисяч літаків! Вдумайтесь в цю цифру! Працювали в 3 зміни, щоб це робити, а скільки нам поставили літаків? 6 F-16? І збільшувати виробництво ніхто не париться.
показати весь коментар
17.11.2025 16:35 Відповісти
А що було в Маріку, коли просили ПВО, не дали нічого, жодного ПВО, через що від російських авіабомб загинули десятки тисяч людей!
показати весь коментар
17.11.2025 16:38 Відповісти
Проходила інформація, що певну частину військ зняли зі сходу України і перекинули під Київ, мовляв - захищати Київ, бо, раптом, попруть кацапи. І після цього вже, фактично, почало сипатися під Покровськом та на Запоріжжі.
Власне - наскільки такі дії були виправдані? Чи це був лише привід - забрати людей, щоби ми якнайбільше всрали ситуацію, і щоб чимшвидше - продавити капітуляцію?
показати весь коментар
19.11.2025 08:45 Відповісти
Справедлива мобілізація - це коли в одному строю йдуть син механізатора і син народного депутата. У великих війнах всіх представники еліт брали участь у бойових діях, гинули, отримували медалі - цим вони довели, що є елітою. Наші ж «еліти» переважно фотографуються з захисниками або якісь цукерки привозять, - «Доцент», начальник відділення гуманітарних дисциплін в «Азові»
показати весь коментар
17.11.2025 21:35 Відповісти
"Цукерки привозять"...це ти про Цукерберга?
показати весь коментар
17.11.2025 23:40 Відповісти
В Ізраїлі євреям в голову не збереже призначити головним командувачем АРАБА! (У війні з арабами.) У нас єврейський клоун назначає московита сирського. ("Єта другоє"!)
показати весь коментар
18.11.2025 07:34 Відповісти
Як вдаремо Фламіндічами аж....
А ніт, не вдаремо... Афера ці фламіндічі
показати весь коментар
18.11.2025 20:45 Відповісти
Ви не чули за українські погроми, але українці чомусь тікають - дивно, чи не так? Ну не було ж ніяких утисків, грабунку, кріпосного права, повстань, задушених у крові, перманентної російської (чи польської, австро-угорської) інтервенції, репресій, голодоморів, заборон, війн, утисків, гноблення, визвольних змагань, майданів, грабунку та "тихого геноциду", війни на винищення і т.д. А щодо грабунку, то правильно - накрав, випив, виїхав до Ізраїлю (благо- своїх не видають) романтика!
показати весь коментар
19.11.2025 09:25 Відповісти
 
 