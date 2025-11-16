Сили оборони відкинули ворога поблизу Шахового. Війська РФ просунулися у Володимирівці та біля Софіївки, - DeepState. КАРТИ
Сили оборони відкинули ворога поблизу Шахового. Війська РФ теж мають успіхи на Донеччині.
Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
Де просунувся ворог?
"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Ворог просунувся у Володимирівці ( село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області) та поблизу Софіївки (село Дружківської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.
Що передувало?
Василий Васильев #602664
16.11.2025 15:35
Milana Kotova
16.11.2025 19:28
