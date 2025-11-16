Сили оборони відкинули ворога поблизу Шахового. Війська РФ просунулися у Володимирівці та біля Софіївки, - DeepState. КАРТИ

Сили оборони відкинули ворога поблизу Шахового. Війська РФ теж мають успіхи на Донеччині.

Про це повідомляє проєкт DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

Де просунувся ворог?

"Мапу оновлено. Сили Оборони України відкинули противника поблизу Шахового (село Шахівської сільської громаді Покровського району Донецької області). Ворог просунувся у Володимирівці ( село у Шахівській сільській територіальній громаді Добропільського району Донецької області) та поблизу Софіївки (село Дружківської міської громади Краматорського району Донецької області)", - йдеться у повідомленні.

Що передувало?

  • Раніше у Генштабі зазначали, що Сили оборони нищать ворога на Покровському напрямку. За добу ліквідовано понад 190 рашистів, 4 танки та 8 бронемашин.
  • Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про бойову ситуацію на Покровському напрямку та в Запорізькій області станом на 13 листопада.

По якому це разу від Шахового відкидують? І шо там про Новопавлівку? Прокинули чи закинули?
16.11.2025 15:35 Відповісти
Вже десятий раз рашисткий агент сирс ький відкидає, а вони скоро біля Дніпра вийдуть
16.11.2025 19:28 Відповісти
 
 