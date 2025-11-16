РУС
Силы обороны отбросили врага вблизи Шахово. Войска РФ продвинулись во Владимировке и возле Софиевки, - DeepState

Силы обороны отбросили врага вблизи Шахово. Войска РФ также добиваются успехов в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.

Где продвинулся враг?

"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Шахово (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся в Владимировке (село в Шаховской сельской территориальной громаде  Добропольского района Донецкой области) и вблизи Софиевки (село Дружковской городской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.

Читайте: Враг продвинулся вблизи Среднего, Майского, Котлиного и Красногорского, - DeepState. КАРТЫ

Шахматная карта
Шахово

Владимировка карта
Владимировка

Софиевка карта
Софиевка

Что предшествовало?

  • Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
  • Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.

Смотрите: Сутки в Донецкой области: один погибший и пять раненых, разрушено 6 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

Донецкая область (11345) Черниговская область (1406) Краматорский район (849) Покровский район (1292) Прилукский район (29) Софиевка (3) Шахово (19) Владимировка (20) DeepState (349)
По якому це разу від Шахового відкидують? І шо там про Новопавлівку? Прокинули чи закинули?
16.11.2025 15:35 Ответить
 
 