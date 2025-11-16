Силы обороны отбросили врага вблизи Шахово. Войска РФ продвинулись во Владимировке и возле Софиевки, - DeepState
Силы обороны отбросили врага вблизи Шахово. Войска РФ также добиваются успехов в Донецкой области.
Об этом сообщает проект DeepState, информирует Цензор.НЕТ.
Где продвинулся враг?
"Карта обновлена. Силы обороны Украины отбросили противника вблизи Шахово (село Шаховской сельской громады Покровского района Донецкой области). Враг продвинулся в Владимировке (село в Шаховской сельской территориальной громаде Добропольского района Донецкой области) и вблизи Софиевки (село Дружковской городской громады Краматорского района Донецкой области)", - говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее в Генштабе отмечали, что Силы обороны уничтожают врага на Покровском направлении. За сутки ликвидировано более 190 рашистов, 4 танка и 8 бронемашин.
- Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о боевой ситуации на Покровском направлении и в Запорожской области по состоянию на 13 ноября.
