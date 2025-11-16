Сутки в Донецкой области: один погибший и пять раненых, разрушено 6 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ
За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего один человек погиб, пятеро – ранены.
Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, за 15 ноября полиция зафиксировала 1988 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.
Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, села Андреевка, Малиновка, Никоноровка и Павловка.
Разрушения
Разрушениям подверглись 6 гражданских объектов, из них один жилой дом.
По Краматорску враг нанес удар беспилотниками FPV и "Италмас". Разрушениям подверглись многоквартирный дом, автомобиль и объект критической инфраструктуры.
Погибшие и раненые
В Малиновке россияне убили FPV-дроном гражданское лицо, еще одного ранили.
В результате атак FPV-дронов ранены еще четыре мирных жителя - в Константиновке, Андреевке, Никоноровке и Павловке. Повреждены 3 транспортных средства.
Последствия атак
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль