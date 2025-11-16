Сутки в Донецкой области: один погибший и пять раненых, разрушено 6 гражданских объектов. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские войска наносили удары по населенным пунктам Донецкой области, в результате чего один человек погиб, пятеро – ранены.

Об этом сообщили в ГУ Нацполиции в Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, за 15 ноября полиция зафиксировала 1988 вражеских ударов по линии фронта и жилому сектору.



Под огнем находились 6 населенных пунктов: города Константиновка, Краматорск, села Андреевка, Малиновка, Никоноровка и Павловка.

Разрушения

Разрушениям подверглись 6 гражданских объектов, из них один жилой дом.

По Краматорску враг нанес удар беспилотниками FPV и "Италмас". Разрушениям подверглись многоквартирный дом, автомобиль и объект критической инфраструктуры.

Погибшие и раненые

В Малиновке россияне убили FPV-дроном гражданское лицо, еще одного ранили.



В результате атак FPV-дронов ранены еще четыре мирных жителя - в Константиновке, Андреевке, Никоноровке и Павловке. Повреждены 3 транспортных средства.

Последствия атак

