Доба на Донеччині: один загиблий та п’ятеро поранених, зруйновано 6 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж

Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, п’ятеро – поранені.

Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, за 15 листопада поліція зафіксувала 1988 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.



Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, села Андріївка, Малинівка, Никонорівка та Павлівка.

Руйнування

Руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів, з них один житловий будинок.

По Краматорську ворог вдарив безпілотниками FPV та "Італмас". Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, автомобіль та об’єкт критичної інфраструктури.

Загиблі та поранені

У Малинівці росіяни вбили FPV-дроном цивільну особу, ще одну поранили.



Внаслідок атак FPV-дронів поранено ще чотирьох мирних мешканців - у Костянтинівці, Андріївці, Никонорівці та Павлівці. Пошкоджено 3 транспортні засоби.

Наслідки атак

