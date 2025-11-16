Доба на Донеччині: один загиблий та п’ятеро поранених, зруйновано 6 цивільних об’єктів. ФОТОрепортаж
Упродовж минулої доби російські війська завдавали ударів по населених пунктах Донецької області, внаслідок чого одна людина загинула, п’ятеро – поранені.
Про це повідомили в ГУ Нацполіції в Донецькій області, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, за 15 листопада поліція зафіксувала 1988 ворожих ударів по лінії фронту та житловому сектору.
Під вогнем перебували 6 населених пунктів: міста Костянтинівка, Краматорськ, села Андріївка, Малинівка, Никонорівка та Павлівка.
Руйнування
Руйнувань зазнали 6 цивільних об’єктів, з них один житловий будинок.
По Краматорську ворог вдарив безпілотниками FPV та "Італмас". Руйнувань зазнали багатоквартирний будинок, автомобіль та об’єкт критичної інфраструктури.
Загиблі та поранені
У Малинівці росіяни вбили FPV-дроном цивільну особу, ще одну поранили.
Внаслідок атак FPV-дронів поранено ще чотирьох мирних мешканців - у Костянтинівці, Андріївці, Никонорівці та Павлівці. Пошкоджено 3 транспортні засоби.
Наслідки атак
