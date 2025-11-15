Росіяни розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя на Запоріжжі, - DeepState. ВIДЕО

На околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.

Про це повідомляє проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.

"Ворог вчергове порушив правила та звичаї ведення війни, розстрілявши 2 бійців Сил Оборони України на околиці Затишшя", - йдеться в повідомленні.

Розстріл військових у Затишші

Інфільтрація ворога

Наголошується, що інфільтрація ворога набуває нових масштабів.

"Перебування у 5 км від переднього краю ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини.

Кацапи довго не прожили, вже за 20 хв їх вдалося вбити FPV-дроном, тому помста не забарилася", - розповіли в DeepState.

Фіксування злочинів РФ

Також аналітики наголошують на вважливості фіксування усіх злочинів російських окупаційних військ на території України: "Командири підрозділів противника, які дають ці накази, повинні рано чи пізно понести відповідальність за свої дії"

+25
Вічна пам'ять і пошана бійцям. Якби вчасно та оперативно закривали на нарах міндичів, рєзнікових та іншу корупційну зелену мародерську сволоту, то бійці були б живі, бо дронів було б достатньо, а українські ракети літали б не лише у віртуальному просторі зеленої брехні.
15.11.2025 16:53 Відповісти
+22
Кацапи як кацапи. По іншому трапляється тільки для пропаганди...
Шкода, схоже ця ситуація через нестачу людей на тому напрямку...
Вічна пам'ять воїнам.
15.11.2025 16:35 Відповісти
+17
Хіба це перший раз? Це відео-чергові прой@би командування.
15.11.2025 16:40 Відповісти
Схоже що фаворит творожнікова мутний тіпочок манько просто тухлий пи₴дун та невіглас.
15.11.2025 16:43 Відповісти
До тех пор пока вокруг каждого мало мальски крупного населенного пункта - даже в сотнях километров от линии фронта стоят блокпосты на которых круглые сутки что то делают - например стоят - множество военнослужащих - говорить о нехватке людей наверное нельзя.
15.11.2025 17:04 Відповісти
ситуація через нестачу людей на тому напрямку... ???
Ви думаєте коли пишете, або ви пишете а потім думаєте ?

ці тварі розстріляли наших героїв ( люди без зброї, можливо закінчились набої )- через те що була нестача людей на тому напрямку .....
з Вашого виступу винні всі всі всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, окрім цих тварей , винні інші ... кураторы раши Вам аплодируют стоя.
15.11.2025 18:50 Відповісти
Звинувачувати вулкан та лаву, що перший вибухнув а друга тече та все випалює? Чи звинувачувати власного лідера, який розповідав - давайте подивимось в очі вулкану, та та лава не така гаряча - смажте шашлики?
15.11.2025 19:57 Відповісти
Розумію ваші емоції. Вибачте
Ботоксний дід та йо@ана русня винні в першу чергу.
Певно я вже емоційно вигорів зайцю війну і написав доволі холодно але так як я оцінюю тверезо.
Зазвичай пишу в таких випадках - йо@ана русня! Кацапи не люди! І так далі...
15.11.2025 22:15 Відповісти
спасибо мидрич ермак зеленскому
15.11.2025 16:43 Відповісти
Не можна москалям здаватись.
15.11.2025 16:56 Відповісти
Если бы не сдавались - то нам некого было бы выменивать. Точно так же как и кацапов наши берут в плен понимая что за него можно будет вернуть домой кого то из наших. Да, от кацапов множество военных преступлений связанных с пленными, но тем не менее из плена наших регулярно меняли. Потому шансы есть. Но нельзя ничего советовать тут, человек не дай бог окажется в такой ситуации - ему и решать. Кацапы кстати часто показывают расправы над пленными чтобы вызвать ответную реакцию от наших солдат - тогда во первых можно было бы и нас обвинить в жестоком обращении что полезно для их пропаганды. А так же можно будет своим привести доказательсва "запенивания жопы" чтобы те не сдавались в плен а сопротивлялись до конца. Естественно что от пленного проблем меньше чем от того кто до последнего патрона будет отстреливаться а потом еще постарается подорвать себя и нашего солдата.
15.11.2025 17:11 Відповісти
Зараз шанси найнижчі за всю історію цієї війни. Кацапи своїх не шкодують! Вимінюють наших тих, які потрапили в полон кілька років тому.
15.11.2025 17:40 Відповісти
невідомо,що це ще за публіка яку кацапи дають на обмін,скільки там перебіжчиків,завербованих тощо...
15.11.2025 18:21 Відповісти
собаки скажені
15.11.2025 16:59 Відповісти
ви хворий.
15.11.2025 17:04 Відповісти
Це констатація реальності у війні. Звичайно хочеться щоб наші були завжди живими, а вороги мертвими. Але... І зайти з спини та вбити несподівано це військова тактика, а не підлість. Це не гусарські дуелі і перчаткою по морді ліца. І не іду на ви. Це ******* методи ведення війни. І до них ми маємо бути готові.
15.11.2025 19:30 Відповісти
жінка казали в цього лугандоського недоїдка 5 тий розмір,
а за моє ти і сам все знаєш...
16.11.2025 04:46 Відповісти
моя птиця рідна...
16.11.2025 04:49 Відповісти
Дякую товаріщ президент,це все ти
15.11.2025 17:22 Відповісти
Царство Небесне
15.11.2025 18:05 Відповісти
Царство Небесне нашим ВОЇНАМ!А ворогам горіти у ПЕКЛІ!
15.11.2025 18:51 Відповісти
Якби у бийців пару зайвих гранат було… але Умеров теж на тих самих 15 процентах...
15.11.2025 18:53 Відповісти
Хто не був,той не зрозуміє,коли тижнями в окопі,коли ноги вже просто зводить,коли здається що мать його на все,на чергування,на пильність, на все... Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям.
15.11.2025 19:20 Відповісти
Провал мобілізації,трешняк з тцк,
відкормленна мусорня в тилу,тоді як обмежено придатні на передку,
хто ж це все створив?
Ну не оманский же геостратег,
ні точно не він,так 73%?
15.11.2025 20:50 Відповісти
underline de?
16.11.2025 06:03 Відповісти
Кацапи у ближньому тилу піймали двох дроноводів. А їх у полон не беруть.
15.11.2025 21:53 Відповісти
Нелюдь.
15.11.2025 23:03 Відповісти
не Україна на кацапії кацапів вбиває, а кацапи в Україні українціv.
ви щє гнuлозубі наше право на захищятитя заборонить.
16.11.2025 05:59 Відповісти
 
 