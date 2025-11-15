Росіяни розстріляли двох українських військових на околиці Затишшя на Запоріжжі, - DeepState. ВIДЕО
На околиці Затишшя в Запорізькій області російські війська розстріляли двох бійців Сил Оборони України.
Про це повідомляє проєкт DeepState, передає Цензор.НЕТ.
"Ворог вчергове порушив правила та звичаї ведення війни, розстрілявши 2 бійців Сил Оборони України на околиці Затишшя", - йдеться в повідомленні.
Інфільтрація ворога
Наголошується, що інфільтрація ворога набуває нових масштабів.
"Перебування у 5 км від переднього краю ніяк не убезпечує від зустрічі з піхотою противника. Особливо коли фронт в одному боці, а виродки зайшли зі спини.
Кацапи довго не прожили, вже за 20 хв їх вдалося вбити FPV-дроном, тому помста не забарилася", - розповіли в DeepState.
Фіксування злочинів РФ
Також аналітики наголошують на вважливості фіксування усіх злочинів російських окупаційних військ на території України: "Командири підрозділів противника, які дають ці накази, повинні рано чи пізно понести відповідальність за свої дії"
Шкода, схоже ця ситуація через нестачу людей на тому напрямку...
Вічна пам'ять воїнам.
Ви думаєте коли пишете, або ви пишете а потім думаєте ?
ці тварі розстріляли наших героїв ( люди без зброї, можливо закінчились набої )- через те що була нестача людей на тому напрямку .....
з Вашого виступу винні всі всі всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, окрім цих тварей , винні інші ... кураторы раши Вам аплодируют стоя.
Ботоксний дід та йо@ана русня винні в першу чергу.
Певно я вже емоційно вигорів зайцю війну і написав доволі холодно але так як я оцінюю тверезо.
Зазвичай пишу в таких випадках - йо@ана русня! Кацапи не люди! І так далі...
а за моє ти і сам все знаєш...
відкормленна мусорня в тилу,тоді як обмежено придатні на передку,
хто ж це все створив?
Ну не оманский же геостратег,
ні точно не він,так 73%?
ви щє гнuлозубі наше право на захищятитя заборонить.