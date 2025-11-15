Россияне расстреляли двух украинских военных на окраине Затишья Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО

На окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи ведения войны, расстреляв 2 бойцов Сил обороны Украины на окраине Затишья", - говорится в сообщении.

Инфильтрация врага

Отмечается, что инфильтрация врага приобретает новые масштабы.

"Нахождение в 5 км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а ублюдки зашли сзади.



Кацапы долго не прожили, уже через 20 минут их удалось убить FPV-дроном, поэтому месть не заставила себя ждать", - рассказали в DeepState.

Фиксирование преступлений РФ

Также аналитики отмечают важность фиксации всех преступлений российских оккупационных войск на территории Украины: "Командиры подразделений противника, которые отдают эти приказы, должны рано или поздно понести ответственность за свои действия".