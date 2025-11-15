Россияне расстреляли двух украинских военных на окраине Затишья Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО

На окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.

Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.

"Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи ведения войны, расстреляв 2 бойцов Сил обороны Украины на окраине Затишья", - говорится в сообщении.

Расстрел военных в Затишье

Инфильтрация врага

Отмечается, что инфильтрация врага приобретает новые масштабы.

"Нахождение в 5 км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а ублюдки зашли сзади.

Кацапы долго не прожили, уже через 20 минут их удалось убить FPV-дроном, поэтому месть не заставила себя ждать", - рассказали в DeepState.

Фиксирование преступлений РФ

Также аналитики отмечают важность фиксации всех преступлений российских оккупационных войск на территории Украины: "Командиры подразделений противника, которые отдают эти приказы, должны рано или поздно понести ответственность за свои действия".

Топ комментарии
+25
Вічна пам'ять і пошана бійцям. Якби вчасно та оперативно закривали на нарах міндичів, рєзнікових та іншу корупційну зелену мародерську сволоту, то бійці були б живі, бо дронів було б достатньо, а українські ракети літали б не лише у віртуальному просторі зеленої брехні.
15.11.2025 16:53 Ответить
+22
Кацапи як кацапи. По іншому трапляється тільки для пропаганди...
Шкода, схоже ця ситуація через нестачу людей на тому напрямку...
Вічна пам'ять воїнам.
15.11.2025 16:35 Ответить
+17
Хіба це перший раз? Це відео-чергові прой@би командування.
15.11.2025 16:40 Ответить
15.11.2025 16:35 Ответить
Схоже що фаворит творожнікова мутний тіпочок манько просто тухлий пи₴дун та невіглас.
15.11.2025 16:43 Ответить
До тех пор пока вокруг каждого мало мальски крупного населенного пункта - даже в сотнях километров от линии фронта стоят блокпосты на которых круглые сутки что то делают - например стоят - множество военнослужащих - говорить о нехватке людей наверное нельзя.
15.11.2025 17:04 Ответить
ситуація через нестачу людей на тому напрямку... ???
Ви думаєте коли пишете, або ви пишете а потім думаєте ?

ці тварі розстріляли наших героїв ( люди без зброї, можливо закінчились набої )- через те що була нестача людей на тому напрямку .....
з Вашого виступу винні всі всі всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, окрім цих тварей , винні інші ... кураторы раши Вам аплодируют стоя.
15.11.2025 18:50 Ответить
Звинувачувати вулкан та лаву, що перший вибухнув а друга тече та все випалює? Чи звинувачувати власного лідера, який розповідав - давайте подивимось в очі вулкану, та та лава не така гаряча - смажте шашлики?
15.11.2025 19:57 Ответить
Розумію ваші емоції. Вибачте
Ботоксний дід та йо@ана русня винні в першу чергу.
Певно я вже емоційно вигорів зайцю війну і написав доволі холодно але так як я оцінюю тверезо.
Зазвичай пишу в таких випадках - йо@ана русня! Кацапи не люди! І так далі...
15.11.2025 22:15 Ответить
спасибо мидрич ермак зеленскому
15.11.2025 16:43 Ответить
Не можна москалям здаватись.
15.11.2025 16:56 Ответить
Если бы не сдавались - то нам некого было бы выменивать. Точно так же как и кацапов наши берут в плен понимая что за него можно будет вернуть домой кого то из наших. Да, от кацапов множество военных преступлений связанных с пленными, но тем не менее из плена наших регулярно меняли. Потому шансы есть. Но нельзя ничего советовать тут, человек не дай бог окажется в такой ситуации - ему и решать. Кацапы кстати часто показывают расправы над пленными чтобы вызвать ответную реакцию от наших солдат - тогда во первых можно было бы и нас обвинить в жестоком обращении что полезно для их пропаганды. А так же можно будет своим привести доказательсва "запенивания жопы" чтобы те не сдавались в плен а сопротивлялись до конца. Естественно что от пленного проблем меньше чем от того кто до последнего патрона будет отстреливаться а потом еще постарается подорвать себя и нашего солдата.
15.11.2025 17:11 Ответить
Зараз шанси найнижчі за всю історію цієї війни. Кацапи своїх не шкодують! Вимінюють наших тих, які потрапили в полон кілька років тому.
15.11.2025 17:40 Ответить
невідомо,що це ще за публіка яку кацапи дають на обмін,скільки там перебіжчиків,завербованих тощо...
15.11.2025 18:21 Ответить
собаки скажені
15.11.2025 16:59 Ответить
ви хворий.
15.11.2025 17:04 Ответить
Це констатація реальності у війні. Звичайно хочеться щоб наші були завжди живими, а вороги мертвими. Але... І зайти з спини та вбити несподівано це військова тактика, а не підлість. Це не гусарські дуелі і перчаткою по морді ліца. І не іду на ви. Це ******* методи ведення війни. І до них ми маємо бути готові.
15.11.2025 19:30 Ответить
жінка казали в цього лугандоського недоїдка 5 тий розмір,
а за моє ти і сам все знаєш...
16.11.2025 04:46 Ответить
моя птиця рідна...
16.11.2025 04:49 Ответить
Дякую товаріщ президент,це все ти
15.11.2025 17:22 Ответить
Царство Небесне
15.11.2025 18:05 Ответить
Царство Небесне нашим ВОЇНАМ!А ворогам горіти у ПЕКЛІ!
15.11.2025 18:51 Ответить
Якби у бийців пару зайвих гранат було… але Умеров теж на тих самих 15 процентах...
15.11.2025 18:53 Ответить
Хто не був,той не зрозуміє,коли тижнями в окопі,коли ноги вже просто зводить,коли здається що мать його на все,на чергування,на пильність, на все... Вічна Пам'ять та Царство Небесне Героям.
15.11.2025 19:20 Ответить
Провал мобілізації,трешняк з тцк,
відкормленна мусорня в тилу,тоді як обмежено придатні на передку,
хто ж це все створив?
Ну не оманский же геостратег,
ні точно не він,так 73%?
15.11.2025 20:50 Ответить
underline de?
16.11.2025 06:03 Ответить
Кацапи у ближньому тилу піймали двох дроноводів. А їх у полон не беруть.
15.11.2025 21:53 Ответить
Нелюдь.
15.11.2025 23:03 Ответить
не Україна на кацапії кацапів вбиває, а кацапи в Україні українціv.
ви щє гнuлозубі наше право на захищятитя заборонить.
16.11.2025 05:59 Ответить
 
 