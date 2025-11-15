Россияне расстреляли двух украинских военных на окраине Затишья Запорожской области, - DeepState. ВИДЕО
На окраине Затишья в Запорожской области российские войска расстреляли двух бойцов Сил обороны Украины.
Об этом сообщает проект DeepState, передает Цензор.НЕТ.
"Враг в очередной раз нарушил правила и обычаи ведения войны, расстреляв 2 бойцов Сил обороны Украины на окраине Затишья", - говорится в сообщении.
Инфильтрация врага
Отмечается, что инфильтрация врага приобретает новые масштабы.
"Нахождение в 5 км от переднего края никак не защищает от встречи с пехотой противника. Особенно когда фронт в одной стороне, а ублюдки зашли сзади.
Кацапы долго не прожили, уже через 20 минут их удалось убить FPV-дроном, поэтому месть не заставила себя ждать", - рассказали в DeepState.
Фиксирование преступлений РФ
Также аналитики отмечают важность фиксации всех преступлений российских оккупационных войск на территории Украины: "Командиры подразделений противника, которые отдают эти приказы, должны рано или поздно понести ответственность за свои действия".
Шкода, схоже ця ситуація через нестачу людей на тому напрямку...
Вічна пам'ять воїнам.
Ви думаєте коли пишете, або ви пишете а потім думаєте ?
ці тварі розстріляли наших героїв ( люди без зброї, можливо закінчились набої )- через те що була нестача людей на тому напрямку .....
з Вашого виступу винні всі всі всі , окрім ботоксного деда, окрім йо@аной русні, окрім цих тварей , винні інші ... кураторы раши Вам аплодируют стоя.
Ботоксний дід та йо@ана русня винні в першу чергу.
Певно я вже емоційно вигорів зайцю війну і написав доволі холодно але так як я оцінюю тверезо.
Зазвичай пишу в таких випадках - йо@ана русня! Кацапи не люди! І так далі...
