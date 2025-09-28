РУС
"Пленных не берем, застрелите", - командир оккупантов отдает приказ о казни пленных украинских воинов. АУДИО

Очередное военное преступление оккупационной армии зафиксировали украинские разведчики. В перехваченном разговоре командир российского подразделения отдает приказ на казнь пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Застрели их на...й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - приказывает оккупант.

Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.

Также смотрите: "Два трупа лежит передо мной", - пьяный российский оккупант признался, что зарезал приспешников. АУДИО

"Прямой приказ командира на казнь военнопленных в очередной раз доказывает, что военные преступления - сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Больше новостей в Телеграмм-канале Цензор.НЕТ!

Автор: 

расстрел (524) пленные (2230) ГУР (607)
Топ комментарии
+12
Нелюди! Горіти вам у пеклі!
показать весь комментарий
28.09.2025 11:13 Ответить
+7
Може я щось і не те скажу,я опинився у піхотній бригаді в 50 років,із титановою пластиною у берцовій кістці та штіфтами у лодижці, скільки зміг-пройшов,звільняв Правобережжя Херсонської області,був випадок біля Червоного,коли побратими вже міркували куди відходити,а я зі своєю ногою нікуди бігти не міг,в мене завжди у штанах "пікселя",у маленькому, нижньому кармані був патрон і чесно,я не розумію коли із полонених роблять "героїв",от не розумію і все.
показать весь комментарий
28.09.2025 11:23 Ответить
+4
В наші беруть цих орків в полон пачками , відгодовують як свиней, може годі?
показать весь комментарий
28.09.2025 11:51 Ответить
