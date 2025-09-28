"Пленных не берем, застрелите", - командир оккупантов отдает приказ о казни пленных украинских воинов. АУДИО
Очередное военное преступление оккупационной армии зафиксировали украинские разведчики. В перехваченном разговоре командир российского подразделения отдает приказ на казнь пленных украинских военнослужащих.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"Застрели их на...й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - приказывает оккупант.
Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.
"Прямой приказ командира на казнь военнопленных в очередной раз доказывает, что военные преступления - сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", - говорится в сообщении.
ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
На броніку над магазинами чого тільки в мене не було. Підсумок під телефон і сигарети з берушами, зліва турнікет. Потім турнікет переїхав на плече, а замість нього ще один гранатний підсумок і така собі якісна німецька DM-51. так, щоб можна було дібратися обома руками, а зубами допомогти з чекою.
Усі так роблять.
В полон не можна.
то, навіщо ми скирдуємо кацапів у полон?
за гроші?
яким треба бути мерзенним та безпринципним, що б після всього що натворили підари, залишати їм життя в комфортних таборах з борщем та шоколадом?
лєвакі толєрасти підтягнулися.