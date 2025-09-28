"Пленных не берем, застрелите", - командир оккупантов отдает приказ о казни пленных украинских воинов. АУДИО

Очередное военное преступление оккупационной армии зафиксировали украинские разведчики. В перехваченном разговоре командир российского подразделения отдает приказ на казнь пленных украинских военнослужащих.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"Застрели их на...й, пленных не берем б...дь, застрели на...й. Быстро уходи", - приказывает оккупант.

Согласно докладу подчиненного, оба украинских защитника получили ранения и не представляли угрозы.

"Прямой приказ командира на казнь военнопленных в очередной раз доказывает, что военные преступления - сознательная и целенаправленная политика государства-агрессора России", - говорится в сообщении.

ГУР МО Украины напоминает: за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

