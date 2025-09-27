РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6292 посетителя онлайн
Новости Видео Потери врага
1 392 5

"Два трупа лежат передо мной", - пьяный российский оккупант признался, что зарезал соратников. АУДИО

В добытом украинскими разведчиками радиоперехвате оккупант признается своему командиру, что под воздействием алкоголя зарезал двух военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доложил тот.

Смотрите также: Черные от грязи оккупанты просидели под танком два месяца - боялись дронов ВСУ. ВИДЕО

ГУР МО напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР уничтожили средства ПВО, логистические линии и укрытия россиян в Запорожье и Донецкой области.

Больше читайте в нашем Телеграм-канале!

Автор: 

армия РФ (20685) ликвидация (4073) ГУР (606)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ото буде весело, коли "пабедітєлі сво" повернуться в рашку -

афганський та чеченські синдроми будуть дєтським сміхом

.
показать весь комментарий
27.09.2025 16:01 Ответить
тоді військовослужбовців відправляли,
а це - засуджені виродки
Зло, помножене на сто
яке виживе бо всіх вбиває
, без розбору
і повернеться
показать весь комментарий
27.09.2025 16:08 Ответить
Подивіться список серійних вбивць совка
будете вражені
більше 90% росіян за національністю
вони генетичні виродки
все, що вони вміють -вбивати слабших.
Тому українців не можуть здолати..
показать весь комментарий
27.09.2025 16:10 Ответить
Майже вірш "Патомак Пушкіна".
показать весь комментарий
27.09.2025 16:17 Ответить
"Задача трёх тел"
показать весь комментарий
27.09.2025 16:44 Ответить
 
 