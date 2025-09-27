"Два трупа лежат передо мной", - пьяный российский оккупант признался, что зарезал соратников. АУДИО

В добытом украинскими разведчиками радиоперехвате оккупант признается своему командиру, что под воздействием алкоголя зарезал двух военнослужащих армии РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.

"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доложил тот.

ГУР МО напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.

Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР уничтожили средства ПВО, логистические линии и укрытия россиян в Запорожье и Донецкой области.

