"Два трупа лежат передо мной", - пьяный российский оккупант признался, что зарезал соратников. АУДИО
В добытом украинскими разведчиками радиоперехвате оккупант признается своему командиру, что под воздействием алкоголя зарезал двух военнослужащих армии РФ.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГУР Минобороны.
"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доложил тот.
ГУР МО напоминает - за каждое совершенное против украинского народа военное преступление будет справедливое возмездие.
Ранее сообщалось, что спецназовцы ГУР уничтожили средства ПВО, логистические линии и укрытия россиян в Запорожье и Донецкой области.
афганський та чеченські синдроми будуть дєтським сміхом
.
а це - засуджені виродки
Зло, помножене на сто
яке виживе бо всіх вбиває
, без розбору
і повернеться
будете вражені
більше 90% росіян за національністю
вони генетичні виродки
все, що вони вміють -вбивати слабших.
Тому українців не можуть здолати..