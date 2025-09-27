"Два трупа лежит передо мной", - п’яний російський окупант зізнався, що зарізав поплічників. АУДIО

У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні окупант зізнається своєму командиру, що під впливом алкоголю зарізав двох військовослужбовців армії РФ.

"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доповів той.

ГУР МО нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

