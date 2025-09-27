1 779 7
"Два трупа лежит передо мной", - п’яний російський окупант зізнався, що зарізав поплічників. АУДIО
У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні окупант зізнається своєму командиру, що під впливом алкоголю зарізав двох військовослужбовців армії РФ.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.
"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доповів той.
ГУР МО нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.
Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ГУР знищили засоби ППО, логістичні лінії та укриття росіян на Запоріжжі та Донеччині.
афганський та чеченські синдроми будуть дєтським сміхом
.
а це - засуджені виродки
Зло, помножене на сто
яке виживе бо всіх вбиває
, без розбору
і повернеться
будете вражені
більше 90% росіян за національністю
вони генетичні виродки
все, що вони вміють -вбивати слабших.
Тому українців не можуть здолати..