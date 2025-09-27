УКР
"Два трупа лежит передо мной", - п’яний російський окупант зізнався, що зарізав поплічників. АУДIО

У здобутому українськими розвідниками радіоперехопленні окупант зізнається своєму командиру, що під впливом алкоголю зарізав двох військовослужбовців армії РФ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ГУР Міноборони.

"На меня с ножом начали. Я их всех обнулил. Я не буду в этом доме находиться, ты что ..бн..лся, что ли, там два трупа лежит передо мной", - доповів той.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Два Ан-26 та берегові РЛС рашистів знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

ГУР МО нагадує - за кожен скоєний проти українського народу воєнний злочин буде справедлива відплата.

Раніше повідомлялося, що спецпризначенці ГУР знищили засоби ППО, логістичні лінії та укриття росіян на Запоріжжі та Донеччині.

армія рф (18838) ліквідація (4466) ГУР (688)
ото буде весело, коли "пабедітєлі сво" повернуться в рашку -

афганський та чеченські синдроми будуть дєтським сміхом

27.09.2025 16:01 Відповісти
тоді військовослужбовців відправляли,
а це - засуджені виродки
Зло, помножене на сто
яке виживе бо всіх вбиває
, без розбору
і повернеться
27.09.2025 16:08 Відповісти
Подивіться список серійних вбивць совка
будете вражені
більше 90% росіян за національністю
вони генетичні виродки
все, що вони вміють -вбивати слабших.
Тому українців не можуть здолати..
27.09.2025 16:10 Відповісти
Майже вірш "Патомак Пушкіна".
27.09.2025 16:17 Відповісти
"Задача трёх тел"
27.09.2025 16:44 Відповісти
ай, маладец! Медаль ему!
27.09.2025 17:07 Відповісти
Супер! Так й далі! Назабаром всю окупаційну армію рф перепотршить, ЗСУ легше буде!
27.09.2025 17:09 Відповісти
 
 