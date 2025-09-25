Два Ан-26 та берегові РЛС рашистів знищено в окупованому Криму, - ГУР МО. ВIДЕО

Українські розвідники зі спецпідрозділу ГУР "Примари" знищили два літаки російських загарбників у тимчасово окупованому Криму.

Про це повідомила пресслужба ГУР МО, інформує Цензор.НЕТ.

"Під час рейду на півострів спецпризначенці української воєнної розвідки спалили два транспортних літаки російських загарбників Ан-26, а також уразили ворожі радіолокаційну станцію надводної обстановки та берегову РЛС МР-10М1 "Мис М1", - зазначили захисники.

Знищення вказаних цілей зафіксовано у зведенні Генштабу ЗСУ за 24 вересня.

