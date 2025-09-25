Два Ан-26 и береговые РЛС рашистов уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО
Украинские разведчики из спецподразделения ГУР "Призраки" уничтожили два самолета российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.
Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.
"Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1", - отметили защитники.
Уничтожение указанных целей зафиксировано в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября.
