РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9158 посетителей онлайн
Новости Уничтожение российской техники
6 216 11

Два Ан-26 и береговые РЛС рашистов уничтожены в оккупированном Крыму, - ГУР МО. ВИДЕО

Украинские разведчики из спецподразделения ГУР "Призраки" уничтожили два самолета российских захватчиков во временно оккупированном Крыму.

Об этом сообщила пресс-служба ГУР МО, информирует Цензор.НЕТ.

"Во время рейда на полуостров спецназовцы украинской военной разведки сожгли два транспортных самолета российских захватчиков Ан-26, а также поразили вражеские радиолокационную станцию надводной обстановки и береговую РЛС МР-10М1 "Мыс М1", - отметили защитники.

Уничтожение указанных целей зафиксировано в сводке Генштаба ВСУ за 24 сентября.

Читайте: После потери Бе-12 Россия активизирует авиаразведку, но ресурсы на пределе, - ВМС

Автор: 

Крым (26480) уничтожение (7985) ГУР (605)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+21
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:54 Ответить
+18
"Примарам"-черговий респект...
показать весь комментарий
25.09.2025 08:55 Ответить
+15
Близько четвертої ранку на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34...
показать весь комментарий
25.09.2025 09:07 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Дякуємо Захисникам України та їх Родинам!!
Армія! Мова! Віра!
Слава Україні!!
показать весь комментарий
25.09.2025 08:54 Ответить
"Примарам"-черговий респект...
показать весь комментарий
25.09.2025 08:55 Ответить
Ібо нетуй в Українському Криму на українських траспортниках літати !
Слава Україні!.
показать весь комментарий
25.09.2025 09:03 Ответить
Тиждень почався для космічних пєпєлаців кепсько, так і продовжується! Дякуємо хлопці, не зупиняйтесь будь ласка )
показать весь комментарий
25.09.2025 09:04 Ответить
Близько четвертої ранку на Запорізькому напрямку збито російський літак Су-34...
показать весь комментарий
25.09.2025 09:07 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 10:00 Ответить
Так тримати і їх --непотопляемий авіаносціць-- піде курсом руССкого корабля
показать весь комментарий
25.09.2025 09:17 Ответить
Slawa ZSU!
показать весь комментарий
25.09.2025 09:37 Ответить
Да, надо потихоньку освобождать Крым от ватной срани. Слава ЗСУ!
показать весь комментарий
25.09.2025 09:50 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 10:03 Ответить
показать весь комментарий
25.09.2025 10:34 Ответить
 
 