После потери Бе-12 Россия активизирует авиаразведку, но ресурсы на пределе, - ВМС

После уничтожения самолетов Бе-12 "Чайка" Россия пытается компенсировать потерю специализированной авиации, усиливая использование вертолетов, других самолетов и разведывательных дронов. В то же время возможности врага приближаются к пределу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в телеэфире заявил представитель ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

"У россиян есть Бе-200 - это более новая версия, но кроме этих самолетов, они так же используют вертолеты и другие подобные винтовые самолеты, и это немножко усложнит логистику, надо для этого другие аппараты задействовать, но количество самолето-вылетов действительно большое - это десятки в сутки", - рассказал спикер.

По словам Плетенчука, оккупанты применяют широкий спектр дронов, в том числе оперативно-тактические и ударные модели - "Орион", "Форпост" и "Mohajer-6".

"Если двигаться дальше такими темпами в этом направлении, то у россиян возникнет довольно серьезная проблема с обеспечением этих противодронных облетов", - подчеркнул он.

Плетенчук подчеркнул, что потеря Россией самолетов Бе-12 имеет положительное значение для Украины: без этих противолодочных самолетов оккупантам будет значительно сложнее вести наблюдение за морской обстановкой.

Напомним, 21 сентября 2025 года на территории временно оккупированного Крыма мастера спецподразделения ГУР МО Украины "Призраки" поймали два российских противолодочных самолета-амфибии Бе-12 "Чайка".