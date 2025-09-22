РУС
Уничтоженный российский Ми-8 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

В сети появилось видео уничтоженного российского вертолета Ми-8 в оккупированном Крыму.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видны обломки вертолета и последствия масштабного пожара после удара.
Уничтожение машины противника - работа воинов спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Примари".

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Поражены три вражеских вертолета Ми-8 и РЛС 55Ж6У "небо-У" в оккупированном Крыму, - ГУР. ВИДЕО

Автор: 

война (1453) Крым (26475) уничтожение (7968) вертолёт (1121) ГУР (601)
22.09.2025 21:53 Ответить
Вщент )) !!!
22.09.2025 22:07 Ответить
Нема вертолёта а какой то вертухай там пока шляется...
22.09.2025 22:16 Ответить
 
 