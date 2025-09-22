Уничтоженный российский Ми-8 в оккупированном Крыму. ВИДЕО
В сети появилось видео уничтоженного российского вертолета Ми-8 в оккупированном Крыму.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на обнародованных кадрах видны обломки вертолета и последствия масштабного пожара после удара.
Уничтожение машины противника - работа воинов спецподразделения ГУР Минобороны Украины "Примари".
