Знищений російський Мі-8 в окупованому Криму. ВIДЕО
У мережі з’явилося відео знищеного російського вертольота Мі-8 в окупованому Криму.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно уламки гелікоптера та наслідки масштабної пожежі після удару.
Знищення машини противника - робота воїнів спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Примари".
Fish Man
22.09.2025 21:53
Qq Qqq #455433
22.09.2025 22:07
Серый Вовк
22.09.2025 22:16
