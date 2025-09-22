УКР
Знищений російський Мі-8 в окупованому Криму. ВIДЕО

У мережі з’явилося відео знищеного російського вертольота Мі-8 в окупованому Криму.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, на оприлюднених кадрах видно уламки гелікоптера та наслідки масштабної пожежі після удару.
Знищення машини противника - робота воїнів спецпідрозділу ГУР Міноборони України "Примари". 

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Уражено три ворожі гелікоптери Мі-8 та РЛС 55Ж6У "нєбо-У" в окупованому Криму, - ГУР. ВIДЕО

війна (1487) Крим (14244) знищення (8285) вертоліт (895) ГУР (683)
22.09.2025 21:53 Відповісти
Вщент )) !!!
22.09.2025 22:07 Відповісти
Нема вертолёта а какой то вертухай там пока шляется...
22.09.2025 22:16 Відповісти
 
 