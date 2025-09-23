УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9040 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російського літака
2 136 3

Після втрати Бе-12 Росія активізує авіарозвідку, але ресурси на межі, - ВМС

Українська розвідка вперше в історії знищила два ворожі літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Після знищення літаків Бе-12 "Чайка" Росія намагається компенсувати втрату спеціалізованої авіації, посилюючи використання гелікоптерів, інших літаків та розвідувальних дронів. Водночас можливості ворога наближаються до межі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в телеефірі заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"У росіян є Бе-200 – це більш нова версія, але крім цих літаків, вони так само використовують гелікоптери й інші подібні гвинтові літаки, і це трошки ускладнить логістику, треба для цього інші апарати задіяти, але кількість літаковилітів дійсно велика – це десятки на добу", – розповів речник.

За словами Плетенчука, окупанти застосовують широкий спектр дронів, у тому числі оперативно-тактичні та ударні моделі - "Оріон", "Форпост" і "Mohajer-6".

"Якщо рухатися далі такими темпами в цьому напрямі, то у росіян виникне доволі серйозна проблема із забезпеченням цих протидронових обльотів", – підкреслив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Знищений російський Мі-8 в окупованому Криму. ВIДЕО

Плетенчук наголосив, що втрата Росією літаків Бе-12 має позитивне значення для України: без цих протичовнових літаків окупантам буде значно складніше вести спостереження за морською обстановкою.

Нагадаємо, 21 вересня 2025 року на території тимчасово окупованого Криму майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" вполювали два російських протичовнових літаки-амфібії Бе-12 "Чайка".

Автор: 

Крим (14244) літак (3026) знищення (8296) Плетенчук Дмитро (188)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А колись гиготіли коли чули що "Крим буде українським, або безлюдним"...
показати весь коментар
23.09.2025 13:56 Відповісти
Запускати по 1000 дронів за добу то на межі ?
показати весь коментар
23.09.2025 14:29 Відповісти
А нічого, що "майстри спецпідрозділу ГУР МО України "Примари" "вполювали" літаки-амфібії, які "в 1992 году Приказом ГК ОВС СНГ № 144 самолёт Бе-12 был снят с вооружения"?
показати весь коментар
23.09.2025 15:17 Відповісти
 
 