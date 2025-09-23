Спецпризначенці ГУР знищили засоби ППО, логістичні лінії та укриття росіян на Запоріжжі та Донеччині. ВIДЕО
Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України поділилися відео з результатами своєї роботи у Запорізькій та Донецькій областях.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну добірку вони опублікували на своєму Telegram-каналі.
"Лиманський напрямок та Запорізький фронт ― спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України роздають вогню з усіх наявних засобів і знищують російських загарбників в пил і попіл. На відео ― успішні епізоди філігранної бойової роботи воїнів ГУР за минулий тиждень", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.
Як зазначають розвідники, цього разу під їхніми ударами опинилися жива сила та бойова техніка противника, його засоби протиповітряної оборони, БПЛА різних типів, а також ворожі логістичні лінії та укриття.
На Вас , дорогі наші захисники , вся надія !!