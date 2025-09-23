УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9010 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
1 040 1

Спецпризначенці ГУР знищили засоби ППО, логістичні лінії та укриття росіян на Запоріжжі та Донеччині. ВIДЕО

Бійці Головного управління розвідки Міністерства оборони України поділилися відео з результатами своєї роботи у Запорізькій та Донецькій областях.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідну добірку вони опублікували на своєму Telegram-каналі.

"Лиманський напрямок та Запорізький фронт ― спецпризначенці підрозділів активних дій ГУР МО України роздають вогню з усіх наявних засобів і знищують російських загарбників в пил і попіл. На відео ― успішні епізоди філігранної бойової роботи воїнів ГУР за минулий тиждень", - йдеться у коментарі до оприлюднених кадрів.

Як зазначають розвідники, цього разу під їхніми ударами опинилися жива сила та бойова техніка противника, його засоби протиповітряної оборони, БПЛА різних типів, а також ворожі логістичні лінії та укриття.

Дивіться: Знищений російський Мі-8 в окупованому Криму. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (18780) знищення (8285) Запорізька область (4095) Донецька область (9652) ГУР (685)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Честь і хвала нашим Воїнам👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
На Вас , дорогі наші захисники , вся надія !!
показати весь коментар
23.09.2025 11:03 Відповісти
 
 