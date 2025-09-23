РУС
Спецназовцы ГУР уничтожили средства ПВО, логистические линии и укрытия россиян на Запорожье и Донетчине. ВИДЕО

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделились видео с результатами своей работы в Запорожской и Донецкой областях.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую подборку они опубликовали на своем Telegram-канале.

"Лиманское направление и Запорожский фронт - спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины раздают огонь из всех имеющихся средств и уничтожают российских захватчиков в пыль и пепел. На видео - успешные эпизоды филигранной боевой работы воинов ГУР за прошедшую неделю", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.

Как отмечают разведчики, на этот раз под их ударами оказались живая сила и боевая техника противника, его средства противовоздушной обороны, БПЛА различных типов, а также вражеские логистические линии и укрытия.

Смотрите: Уничтожен российский Ми-8 в оккупированном Крыму. ВИДЕО

армия РФ (20627) уничтожение (7968) Запорожская область (3558) Донецкая область (10828) ГУР (603)
Честь і хвала нашим Воїнам👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼
На Вас , дорогі наші захисники , вся надія !!
