Спецназовцы ГУР уничтожили средства ПВО, логистические линии и укрытия россиян на Запорожье и Донетчине. ВИДЕО
Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны Украины поделились видео с результатами своей работы в Запорожской и Донецкой областях.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующую подборку они опубликовали на своем Telegram-канале.
"Лиманское направление и Запорожский фронт - спецназовцы подразделений активных действий ГУР МО Украины раздают огонь из всех имеющихся средств и уничтожают российских захватчиков в пыль и пепел. На видео - успешные эпизоды филигранной боевой работы воинов ГУР за прошедшую неделю", - говорится в комментарии к обнародованным кадрам.
Как отмечают разведчики, на этот раз под их ударами оказались живая сила и боевая техника противника, его средства противовоздушной обороны, БПЛА различных типов, а также вражеские логистические линии и укрытия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Вас , дорогі наші захисники , вся надія !!