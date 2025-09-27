2 302 17
Черные от грязи оккупанты просидели под танком два месяца - боялись дронов ВСУ. ВИДЕО
Российский оккупант, весь в грязи, рассказывает, что просидел 60 дней под танком, прячась от украинских дронов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео его собрат с удивлением говорит: "Ах#еть, красавчик ты", снимая бойца, который не выходил из укрытия из-за постоянных облетов БпЛА.
По словам самого военного, еду ему сбрасывали с дрона, потому что выйти за провиантом было невозможно.
Осторожно, ненормативная лексика!
То же случилось еще с одним российским военным - он признался, что за 11 лет службы впервые оказался в такой ситуации.
Топ комментарии
+8 vsbu vsbu
показать весь комментарий27.09.2025 12:28 Ответить Ссылка
+2 Bob Fayn
показать весь комментарий27.09.2025 12:34 Ответить Ссылка
+2 Грицько Добрий
показать весь комментарий27.09.2025 12:35 Ответить Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
не довчили їх політруки-командоси гранату під бронік запхати.
якщо не мити і не брити
Чи показують, які живучі кацапи
Особливий унікальний вид біологічних організмів - ''гомо москаліус''.