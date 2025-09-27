РУС
2 302 17

Черные от грязи оккупанты просидели под танком два месяца - боялись дронов ВСУ. ВИДЕО

Российский оккупант, весь в грязи, рассказывает, что просидел 60 дней под танком, прячась от украинских дронов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на видео его собрат с удивлением говорит: "Ах#еть, красавчик ты", снимая бойца, который не выходил из укрытия из-за постоянных облетов БпЛА.

По словам самого военного, еду ему сбрасывали с дрона, потому что выйти за провиантом было невозможно.

Осторожно, ненормативная лексика!

То же случилось еще с одним российским военным - он признался, что за 11 лет службы впервые оказался в такой ситуации.

+8
Іпать-дрімать ...ефіопи
27.09.2025 12:28 Ответить
+2
Асвабаділі
27.09.2025 12:34 Ответить
+2
ФтАрАя армія міра, Плять...
27.09.2025 12:35 Ответить
