Оккупант жалуется на "беспредел" командиров: "Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?". ВИДЕО
Российский оккупант жаловался на "беспредел" командиров, после чего исчез.
Смотрите на Цензор.НЕТ.
Оккупант рассказал о "беспределе" командования на фронте в войне против Украины: "Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?".
Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: "Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят "птичкой" своей же".
Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - "вывезли в неизвестном направлении". Больше на связь оккупант не выходил.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
У орків банда а не суспільство.
Банда, барак, шконка... це ваші скрєпи
який витягував зі вбитих ним оленів серця,
клав на тацю
шматок кривавого м"яса і дарував його Берлусконі
ще не такі накази може віддавати
"він ********, ваш путін" (Нємцов)
і чим скоріше ця тварина здохне
не своєю смертю,
тим краще буде всьому світу.