Оккупант жалуется на "беспредел" командиров: "Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?". ВИДЕО

Российский оккупант жаловался на "беспредел" командиров, после чего исчез.

Смотрите на Цензор.НЕТ.

Оккупант рассказал о "беспределе" командования на фронте в войне против Украины: "Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?".

Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: "Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят "птичкой" своей же".

Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - "вывезли в неизвестном направлении". Больше на связь оккупант не выходил.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты заживо закапывают своего соратника в окопе: "Не ори нах#й! Поздно! Х#й тебя найдут!". ВИДЕО

є обоснована підозра, що ця срань лапотна вже ніколи не вийде на связь.
27.09.2025 00:25 Ответить
А я ти хотіло ?
У орків банда а не суспільство.
Банда, барак, шконка... це ваші скрєпи
27.09.2025 00:27 Ответить
це така окрема цивілізація тєрпіл.
27.09.2025 00:28 Ответить
Презідєнту до сраки ти і що ти там триндиш, таких як ти він ще покладе не одну тисячу
27.09.2025 00:31 Ответить
Які ж вони там наївні: до цих пір вірять в доброго царя-батюшку і навіть після того, як пуйло віддало неофіційний наказ - людей нє жалєть!
27.09.2025 01:48 Ответить
Кацап зник? Да і куй зним
27.09.2025 02:26 Ответить
Как челобітную царю подайош?
27.09.2025 02:41 Ответить
"бєс пєрдєл"
27.09.2025 03:20 Ответить
Незабаром Кобзон тобі надаст відповідь, вша удмуртська.
27.09.2025 06:15 Ответить
президент срасії,
який витягував зі вбитих ним оленів серця,
клав на тацю
шматок кривавого м"яса і дарував його Берлусконі
ще не такі накази може віддавати
"він ********, ваш путін" (Нємцов)
і чим скоріше ця тварина здохне
не своєю смертю,
тим краще буде всьому світу.
27.09.2025 07:46 Ответить
 
 