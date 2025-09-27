Оккупант жалуется на "беспредел" командиров: "Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?". ВИДЕО

Российский оккупант жаловался на "беспредел" командиров, после чего исчез.

Оккупант рассказал о "беспределе" командования на фронте в войне против Украины: "Отправляют просто на смерть. Они просто из своих бункеров командуют, ребят на пушечное мясо отправляют. Лишь бы себе звезды поставить, героев каких-то получить. Говорят, что там - свиньи, с#ка, а у нас кто? Наше высшее руководство, видимо, знать не знает, что здесь происходит. Неужели президент России дал вам поручение так себя вести?".

Военный рассказывает, что российское командование убивает своих и обещает рассказать об этом, если выживет: "Просто толкают вперед, не пойдешь - завалят "птичкой" своей же".

Отмечается, что оккупант выжил и куда-то будто передал информацию о том, что происходит на фронте. После этого он исчез, как сообщила сестра - "вывезли в неизвестном направлении". Больше на связь оккупант не выходил.

